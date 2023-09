Santa Cruz stellt das Heckler SL vor: leichtes E-MTB mit 150 mm Federweg

By

Santa Cruz ist mit der Einführung des Heckler SL in den Markt für leichte Elektro-Mountainbikes eingestiegen. Dieses neue Fahrrad verfügt über einen Hinterradfederweg von 150 mm und ist für die Bewältigung des gesamten Berges konzipiert. Es ist mit dem Ride 60-Motor von Fazua und einem integrierten 430-Wh-Akku ausgestattet und sorgt so für Schwung bergauf. Das Heckler SL richtet sich an diejenigen, die ein eher Trailbike-ähnliches Erlebnis mit etwas zusätzlicher Unterstützung bei den Anstiegen wünschen.

Der Elektrofahrradmotor Fazua Ride 60 ist das Herzstück des Heckler SL und liefert ein maximales Drehmoment von 60 Nm und eine Spitzenleistung von 450 W. Der Motor bietet drei Leistungseinstellungen – Breeze, River und Rocket – die in der App von Fazua angepasst werden können. Die Akkulaufzeit und die Energieeinstellungen werden auf einem LED-Display am Oberrohr angezeigt, das auch über einen USB-C-Anschluss zum Laden von Geräten verfügt.

Santa Cruz behauptet, dass das Heckler SL mit seinem kleineren und leichteren Motor und dem 430-Wh-Akku die gleiche Reichweite bietet wie ein Full-Power-E-MTB mit einem 630-Wh-Akku. Der nicht entfernbare Akku macht Riegel oder Abdeckungen überflüssig, was zu einem kompakten Unterrohrdesign mit kleinerem Innendurchmesser führt.

Der Heckler SL ist in fünf Größen, von klein bis extra-extragroß, und fünf Bauoptionen erhältlich. Die Preise beginnen bei 6,699 £ und steigen auf 11,999 £. Die internationalen Preise müssen noch bestätigt werden.

Insgesamt bietet das Heckler SL von Santa Cruz Fahrern eine leichte E-MTB-Option mit genügend Leistung und Reichweite, um jeden Berg zu bezwingen, während es gleichzeitig das Gefühl und Handling eines traditionellen Trailbikes beibehält.

Definitionen:

– eMTB: Ein elektrisches Mountainbike, das mit einem Motor zur Tretunterstützung ausgestattet ist.

– Drehmoment: Ein Maß für die Kraft, die ein Objekt dazu bringt, sich um eine Achse zu drehen.

– Wh: Wattstunde, eine Energiemesseinheit für Batterien und elektrische Systeme.

– USB-C: Eine USB-Schnittstelle (Universal Serial Bus), die eine schnellere Datenübertragung und eine höhere Leistungsabgabe unterstützt.

– LED: Leuchtdiode, eine Art Lichtquelle, die häufig in elektronischen Geräten verwendet wird.

