Neue Rakete startet voraussichtlich im Jahr 2024

Die Luft- und Raumfahrtindustrie wird im Jahr 2024 voraussichtlich mehrere Erstflüge neuer Raketen erleben, um dem Mangel an Trägerraketen zu begegnen, der durch die zunehmende Anzahl von Satellitenkonstellationen verursacht wird. Diese bevorstehenden Starts unterstreichen die Ambitionen verschiedener Raumfahrtagenturen und -unternehmen, die Erforschung und Technologie des Weltraums voranzutreiben. Hier sind einige der bemerkenswerten Missionen, auf die Sie sich freuen können:

1. Ariane 6: Nach jahrelangen Verzögerungen aufgrund der Pandemie und anderer Herausforderungen ist die von Europa als Reaktion auf SpaceXs Falcon 6 entwickelte Rakete Ariane 9 endlich bereit für ihre erste Reise. Mit neuen Produktionsmethoden soll die Ariane 6 kostengünstiger sein als ihr Vorgänger und in der Lage sein, Nutzlasten sowohl in die geostationäre Umlaufbahn als auch in die erdnahe Umlaufbahn zu befördern.

2. Vega C: Die vom italienischen Raumfahrtunternehmen Avio hergestellte Vega-C-Rakete wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 erneut starten. Dies geschieht, nachdem ihr aufgrund eines gescheiterten kommerziellen Fluges seit Dezember 2022 ein Flugverbot auferlegt wurde. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) plant, Vega C für den Start europäischer Wissenschafts- und GPS-Satelliten einzusetzen.

3. Vulcan Centaur: Die United Launch Alliance (ULA) wird die Vulcan Centaur-Rakete als Ersatz für ihre bisherigen Trägerraketen einführen. Mit der Fähigkeit, erhebliche Nutzlasten in eine niedrige Erdumlaufbahn zu befördern, möchte Vulcan Centaur eine kostengünstigere Lösung anbieten. Der erste Start ist für Anfang Januar geplant, weitere Missionen umfassen einen privaten Mondlander und die Raumsonde „Dream Chaser“ von Sierra Space.

4. Starship: SpaceX wird seine Megarakete Starship trotz anfänglicher Rückschläge im Jahr 2024 weiter testen. Starship ist die größte und leistungsstärkste Rakete, die jemals gebaut wurde. Ihre Entwicklung wird von der NASA genau überwacht, da sie für Mondlandemissionen unter Vertrag genommen wurde. Elon Musk, CEO von SpaceX, rechnet in naher Zukunft mit weiteren erfolgreichen Flügen.

5. New Glenn: Die New Glenn-Rakete von Blue Origin soll 2024 auf den Markt kommen und soll Nutzlasten von 45 Tonnen in eine erdnahe Umlaufbahn befördern. New Glenn ist zwar nicht so leistungsstark wie die Falcon Heavy von SpaceX, wird aber eine entscheidende Rolle in der Mondmission Artemis 5 der NASA spielen und außerdem die NASA-Sonde EscaPADE zur Erforschung der Magnetosphäre des Mars starten.

Diese bevorstehenden Starts markieren bedeutende Meilensteine ​​in der Weltraumforschung und zeigen die kontinuierlichen Bemühungen, die Fähigkeiten von Raketen zu erneuern und zu verbessern. Je mehr Länder und Unternehmen in die Weltraumtechnologie investieren, desto größer werden die Möglichkeiten für zukünftige Missionen und Entdeckungen.