Die Rolle von Robotern in den Lagerhäusern von Amazon

By

Das AUS2-Versandzentrum von Amazon in Pflugerville, Texas, beherbergt ein riesiges automatisiertes Lager, in dem 3,000 Mitarbeiter beschäftigt sind und 35 Millionen Lagereinheiten untergebracht sind. Während die Arbeiter ihre Mittagspause machen, arbeiten Roboter namens Robin Arms und Pegasus Mobile Drive Units unermüdlich weiter. Diese gelben Roboterarme verwenden fortschrittliche Kameras und Sensoren, um Pakete zu identifizieren und zu handhaben, und verlassen sich auf einziehbare Saugstangen, um sie auf blauen Plattformen namens Pegasus zu platzieren. Die kniehohen Roboter navigieren mithilfe von QR-Codes über den Boden und schicken Pakete mithilfe eingebauter Förderbänder über bestimmte Rutschen.

In der Vergangenheit wurden Pakete zu separaten Amazon-Sortierzentren und dann zu Zustellstationen weitergeleitet. Bei den Einheiten Robin Arms und Pegasus entfällt dieser Zwischenschritt jedoch. Mit fast 40 Robin-Arms im Einsatz in dieser Einrichtung und einer Flotte von 1,000 im ganzen Land haben diese Roboter im Jahr 2021 mehr als eine Milliarde Pakete abgewickelt, was über 12 % des gesamten Paketvolumens von Amazon ausmacht.

Während die Automatisierung von Lagerhäusern Bedenken hinsichtlich des Verlusts von Arbeitsplätzen aufkommen lässt, betont Amazon die Bedeutung der Sicherheit. Tye Brady, der Cheftechnologe von Amazon Robotics, erklärt, dass das Ziel darin besteht, sich wiederholende und mühsame Aufgaben zu eliminieren, damit sich die Menschen auf übergeordnete Arbeiten konzentrieren können und das Risiko körperlicher Belastung verringert wird. Amazon wurde wegen der Verletzungsraten im Lager kritisiert, wobei Regulierungsbehörden, Gewerkschaften und Aktionäre Bedenken äußerten. Das Unternehmen hat diese Behauptungen bestritten und Sicherheitsdaten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die Unfallraten an seinen Roboterstandorten im Vergleich zu Nicht-Robotikstandorten niedriger waren.

Roboter spielen in den Lagern von Amazon eine immer wichtigere Rolle, da sie Prozesse rationalisieren und die Effizienz steigern. Durch die Einführung der Hercules-Roboterplattformen müssen Arbeiter nicht mehr über den Boden gehen, um Produkte auszuwählen, was die Produktivität weiter steigert. Während sich der Einsatz von Robotern ständig weiterentwickelt, legt Amazon großen Wert auf Sicherheit und strebt danach, in der Branche führend zu sein.