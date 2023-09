Laut Citizen Lab nutzt Spyware im Zusammenhang mit der israelischen Firma NSO einen Apple-Gerätefehler aus

Die digitale Überwachungsgruppe Citizen Lab hat die Entdeckung von Spyware im Zusammenhang mit der israelischen Firma NSO gemeldet, die einen neu entdeckten Fehler in Apple-Geräten ausnutzte. Der Fehler ermöglichte die Kompromittierung von iPhones mit der neuesten Version von iOS (16.6) ohne jegliche Interaktion des Opfers. Citizen Lab fand Beweise für den Exploit, als es das Apple-Gerät eines Mitarbeiters einer in Washington ansässigen zivilgesellschaftlichen Gruppe untersuchte.

Citizen Lab, ansässig an der Munk School of Global Affairs and Public Policy der University of Toronto, betonte die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Erkennung raffinierter Angriffe. John Scott-Railton, leitender Forscher am Citizen Lab, erklärte: „Dies zeigt, dass die Zivilgesellschaft erneut als Frühwarnsystem für wirklich raffinierte Angriffe fungiert.“

Nach der Entdeckung veröffentlichte Apple neue Updates für seine Geräte, um die von Citizen Lab gemeldeten Mängel zu beheben. Das Unternehmen hat keine weiteren Kommentare zur Situation abgegeben. Citizen Lab forderte die Verbraucher jedoch dringend auf, ihre Geräte zu aktualisieren, um sich vor potenzieller Spyware-Infiltration zu schützen.

NSO, die israelische Firma hinter der Spyware, wurde wegen angeblicher Missbräuche, einschließlich der Überwachung von Regierungsbeamten und Journalisten, untersucht. Aufgrund dieser Vorwürfe hat die US-Regierung NSO im Jahr 2021 auf die schwarze Liste gesetzt.

Für Einzelpersonen und Organisationen ist es wichtig, wachsam zu bleiben und ihre Geräte umgehend zu aktualisieren, um den Schutz vor potenziellen Cyber-Bedrohungen zu gewährleisten.

Definitionen:

– Spyware: Schadsoftware, die ohne Zustimmung des Benutzers zum Ausspionieren oder Sammeln von Informationen auf einem Gerät oder Netzwerk verwendet wird.

– Fehler: Eine Schwachstelle oder Schwachstelle in der Software oder Hardware, die von Cyber-Angreifern ausgenutzt werden kann.

– Zivilgesellschaft: Bezieht sich auf das kollektive Handeln außerhalb staatlicher, kommerzieller oder familiärer Kontexte. Dazu gehören Organisationen und Einzelpersonen, die sich für soziale Belange und die Förderung von Demokratie und Menschenrechten einsetzen.

Quellen:

– Christopher Bing und Zeba Siddiqui. „Spyware im Zusammenhang mit der israelischen Firma NSO nutzt Fehler in Apple-Geräten aus: Citizen Lab.“ ET Telecom. [Jahr, Monat und Tag der Veröffentlichung einfügen]. [Hier URL des Quellartikels einfügen]