Das Finanzministerium veröffentlicht vorgeschlagene Vorschriften für die Meldung von Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten

Die Veröffentlichung der vorgeschlagenen Verordnungen zur Klarstellung der Informationsberichterstattung und der Grundlagenbestimmungsregeln für Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten im Rahmen des Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) wurde als positiver Schritt zum Verständnis des Krypto-Ökosystems gefeiert. Das vor fast zwei Jahren in Kraft getretene IIJA legte Meldepflichten für Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten fest und zielte darauf ab, die Verantwortung für die Bereitstellung von Informationen an den IRS und Kryptowährungskunden festzulegen. Es wurden jedoch Bedenken hinsichtlich des breiten Anwendungsbereichs der im Gesetzentwurf enthaltenen Definition von „Brokern für digitale Vermögenswerte“ geäußert.

Um diese Bedenken auszuräumen, hat der IRS die Umsetzung der Bestimmungen zum Broker für digitale Vermögenswerte bis zum Erlass endgültiger Vorschriften verschoben. Schließlich wurden Ende August Verordnungsvorschläge veröffentlicht, um klarzustellen, was der IRS von Maklern erwartet. Die Vorschriften zielen darauf ab, den Steuermeldeaufwand zu vereinfachen, indem sie einen Rahmen einführen, bei dem Einzelpersonen von ihrem Makler ein Formular erhalten, in dem ihre Transaktionen und Gewinne oder Verluste für Steuerzwecke aufgeführt sind.

Die vorgeschlagenen Verordnungen definieren Broker für digitale Vermögenswerte als alle Personen, die Dienstleistungen für den Verkauf digitaler Vermögenswerte bereitstellen, sofern sie über die Mittel verfügen, die Identität der Partei, die den Verkauf durchführt, und die Art der Transaktion zu kennen. Zentralisierte Börsen sind erwartungsgemäß in der Definition enthalten. Es besteht jedoch Unsicherheit hinsichtlich der Anbieter digitaler Asset-Wallets und dezentraler Finanzprotokolle. Der Unterschied liegt im Grad der Autonomie und im Mangel an menschlicher Kontrolle.

Wallet-Anbieter, die sich auf die Bereitstellung privater und öffentlicher Schlüssel beschränken, würden nicht als Broker gelten. Wenn sie jedoch zusätzliche Handelsdienstleistungen anbieten, könnten sie unter die Broker-Definition fallen. Die Vorschriften führen außerdem einen Multifaktortest ein, um die Autonomie dezentraler Protokolle zu bestimmen. Dieser Test kann während der 60-tägigen Kommentarfrist öffentlich kommentiert werden.

In den vorgeschlagenen Verordnungen fehlt insbesondere die Erwähnung eines speziellen Formulars für die Meldung von Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein neues Formular eingeführt wird, um die von Brokern benötigten Datenpunkte zu erfassen. Die Vorschriften führen im Laufe der Zeit schrittweise Berichtspflichten ein, um die freiwillige Einhaltung zu fördern, bevor eine obligatorische Meldung der Bruttoerlöse und der angepassten Kostenbasis durchgesetzt wird.

Die vorgeschlagenen Regelungen wurden allgemein als positive Entwicklung in der Steuerwelt begrüßt und bringen Klarheit in einen für Steuerzahler und den IRS recht schwierigen Bereich. Die Vorschriften stimmen auch mit dem Ansatz des Finanzministeriums in anderen Bereichen überein, beispielsweise im Bankgeheimnisgesetz.

Für den 7. November ist eine öffentliche Anhörung zur Regelsetzung geplant, mit der Möglichkeit einer zweiten Anhörung am folgenden Tag, um einer großen Anzahl von Rednern gerecht zu werden. Ziel der Vorschriften ist es, eine solide Grundlage für die Meldung von Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zu schaffen und eine einheitliche Steuerkonformität innerhalb des Krypto-Ökosystems sicherzustellen.

Definitionen:

– Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA): Im November 2021 verabschiedetes Gesetz, das Meldepflichten für Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten einführt.

– Digital Asset Broker: Eine natürliche oder juristische Person, die Dienstleistungen für den Verkauf digitaler Vermögenswerte durch Kunden bereitstellt.

Quelle: Checkpoint Edge