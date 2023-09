Apples bevorstehendes Produkt-Event: Was Sie erwartet

By

Apple wird am Dienstag sein reguläres Produktevent veranstalten, bei dem das Unternehmen mit Spannung erwartet, seine neuesten Smartphones vorzustellen. Während einige Details zu den kommenden iPhones durchgesickert sind, ist Apple dafür bekannt, sein Publikum mit unerwarteten Ankündigungen zu überraschen. Die Veranstaltung wird per Livestream auf der Website von Apple übertragen und soll um 6:XNUMX Uhr irischer Zeit beginnen.

Das iPhone 15 wird voraussichtlich das Highlight der Veranstaltung sein. Es werden vier verschiedene Modelle erwartet: das iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max. Die Bildschirmgrößen werden voraussichtlich mit 6.1 Zoll bzw. 6.7 Zoll gleich bleiben wie bei den Vorgängermodellen. Die Pro-Modelle werden möglicherweise einem Redesign unterzogen, möglicherweise mit einem leichteren und dünneren Design und einem Wechsel von Edelstahl zu Titan. Es wird erwartet, dass sich auch die Kamerafunktionen verbessern, mit einer möglichen Periskopkamera im Pro Max-Modell, die verbesserte Zoomfunktionen ermöglicht.

Eine weitere bedeutende Änderung in der iPhone 15-Reihe ist der erwartete Übergang vom Lightning-Ladeanschluss zu USB C. Diese Änderung ist durch die Bemühungen der EU nach standardisierten Ladeanschlüssen motiviert und wird wahrscheinlich bei allen iPhone 15-Modellen umgesetzt. Der Stummschalter an der Seite des iPhones könnte ebenfalls eine Transformation erfahren und möglicherweise zu einer Aktionstaste für die Zuweisung von Verknüpfungen werden.

Zusätzlich zum iPhone 15 stellt Apple möglicherweise Updates für die Apple Watch Series 9 und die AirPods vor. Es wird erwartet, dass die Apple Watch Series 9 kleine Verbesserungen erhält, darunter den neuen S9-Chip für bessere Leistung und möglicherweise längere Akkulaufzeit. Details zur Ultra-Serie von Apples abenteuerorientierter Uhr sind weiterhin rar. Was die AirPods betrifft, dürften sich alle Aktualisierungen auf das Gehäuse konzentrieren, insbesondere auf den Ersatz des Lightning-Anschlusses durch USB C. Es wird auch spekuliert, dass möglicherweise ein Update für die AirPods Max erfolgen wird, die seit ihrer Einführung im Jahr 2020 nicht aktualisiert wurden aufgrund der EU-USB-C-Anforderung für Kopfhörer bis 2024 in Sicht sein.

