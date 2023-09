Netskope erwirbt Kadiska, um die DEM-Fähigkeiten zu verbessern

By

Netskope, ein Secure Access Service Edge (SASE)-Anbieter, hat die Übernahme von Kadiska, einem Digital Experience Monitoring (DEM)-Unternehmen, bekannt gegeben. Diese Akquisition zielt darauf ab, die DEM-Funktionen von Netskope für Netzwerk- und Infrastrukturexperten zu erweitern, die eine bessere Transparenz in ihren SD-WAN-, sicheren Service-Edge- und Cloud-Umgebungen benötigen.

Kadiska wurde 2020 gegründet und liefert DEM-Technologie, die Einblick in die Endbenutzererfahrung in SaaS- und Cloud-Anwendungen bietet. Netskope plant, die Technologien von Kadiska in sein Netskope Proactive DEM-Angebot zu integrieren. Die Hinzufügung von Kadiskas realer Benutzererfahrung und End-to-End-Konnektivitätsüberwachungsfunktionen ergänzt die bestehenden DEM-Tools von Netskope und erstreckt sich auf die Überwachung von Browsern, mobilen Geräten, Web- und Cloud-Anwendungen sowie öffentlichen und Cloud-Netzwerken.

Die Integration der Überwachungstechnologie von Kadiska wird auch die SASE-Plattform von Netskope verbessern und es Kunden ermöglichen, sichere und zuverlässige digitale Erlebnisse in komplexen Hybrid-Cloud-Umgebungen bereitzustellen. SASE, ein 2019 von Gartner geprägtes Netzwerkarchitekturkonzept, kombiniert SD-WAN mit einer Reihe von Sicherheitsdiensten, um einen einheitlichen Cloud-Dienst für Unternehmen bereitzustellen.

Der CEO und Mitbegründer von Netskope, Sanjay Beri, erkennt die Übereinstimmung zwischen der Gründungsvision von Kadiska und der Plattformvision von Netskope an. Die Übernahme von Kadiska und seiner Fähigkeiten wird es Netskope ermöglichen, das Erlebnis und die Sicherheit in der neuen Welt verteilter Daten, Benutzer, Cloud-Infrastruktur und Anwendungen besser zu kontrollieren und zu optimieren.

Laut Naveen Palavalli, Vizepräsident für Produktstrategie bei Netskope, erweitert und beschleunigt die Aufnahme von Kadiska die Fähigkeiten von Netskope erheblich und stellt ein wesentliches Differenzierungsmerkmal auf dem Markt dar. Diese Übernahme unterstützt Netskopes Ziel, Kunden eine All-in-One-SASE-Plattform bereitzustellen, die laut Gartner bis 2025 die bevorzugte Wahl für ein Drittel der neuen SASE-Implementierungen sein wird.

Der genaue Zeitpunkt der Produktintegration muss noch festgelegt werden und finanzielle Einzelheiten der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

