Neopets Revival: Bringen Sie die Magie mit dem Ruffle Flash Emulator zurück

By

Neopets, die ikonische Website für virtuelle Haustiere, die einst Millionen von Spielern faszinierte, feiert mit der Unterstützung des Flash-Emulators Ruffle ein Comeback. Neopets hat sich mit Ruffle zusammengetan, um seinen Katalog mit über 100 Minispielen wiederzubeleben, ein Schritt, der das Engagement der Marke für Community-Projekte unterstreicht. Nach bedeutenden Veränderungen und einem Anstieg des Online-Verkehrs konnte Neopets seit der Bekanntgabe seiner Unabhängigkeit und der Einführung eines neuen Führungsteams einen Anstieg der monatlich aktiven Nutzer um 60 % verzeichnen.

Die Partnerschaft zwischen Neopets und Ruffle zielt darauf ab, die Flash-bezogenen Probleme der Website zu beheben und einen nahtlosen Übergang für Benutzer sicherzustellen. Ruffle, ein in Rust geschriebener Flash Player-Emulator, „füllt“ vorhandene Flash-Inhalte auf der Neopets-Website mehrfach auf und ermöglicht so ein reibungsloses und transparentes Upgrade. Als Diamond-Sponsor wird Neopets Ruffle monatlich unterstützen und so den anhaltenden Erfolg beider Plattformen vorantreiben.

Dominic Law, CEO von Neopets, erkennt die Bedeutung von Minispielen für das Neopets-Erlebnis an und bedankt sich für Ruffles Unterstützung bei der Wiederbelebung dieser Spiele. Die Zusammenarbeit bedeutet eine neue Richtung für die Marke Neopets, mit einem Fokus auf von der Community geleiteter Entwicklung und erhöhter Transparenz.

Die Partnerschaft unterstreicht auch das Engagement von Neopets für die Zusammenarbeit mit seiner Spielergemeinschaft. Als Teil ihres Versprechens veranstaltete Neopets am 6. September seine erste Live-Veranstaltung „Ask Me Anything“ (AMA), bei der Fans mit CEO Dominic Law interagieren und an einer Live-Verlosung teilnehmen konnten.

Sowohl Neopets als auch Ruffle arbeiten fleißig daran, auf Benutzerwünsche einzugehen und die Leistung und das Spielerlebnis der klassischen Website zu verbessern. Um über die neuesten Nachrichten von Neopets auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie Neopets.com.

Quellen:

– Neopets: https://www.neopets.com

– Ruffle: Flash Player-Emulator, geschrieben in Rust.