Laut Bericht sind Institutionen trotz Bärenmarkt optimistisch in Bezug auf Kryptowährungen

Ein aktueller Bericht des Krypto-Datenanbieters Amberdata und des Finanzdienstleistungsanalysten Coalition Greenwich zeigt, dass Vermögensverwalter selbst inmitten eines Krypto-Bärenmarkts eine optimistische Haltung gegenüber digitalen Vermögenswerten zeigen. Die Studie bewertete 48 Vermögensverwalter hauptsächlich aus den USA, Europa und Großbritannien, darunter Hedgefonds, Risikokapitalfirmen und Family Offices. Überraschenderweise stellte der Bericht fest, dass fast die Hälfte der Vermögensverwalter (XNUMX %) derzeit digitale Vermögenswerte (AUM) verwalten.

Die Zahlen zum digitalen AUM variierten zwischen den befragten Unternehmen: 22 % hielten zwischen 1 und 10 Millionen US-Dollar und 19 % hielten zwischen 11 und 50 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten für ihre Kunden. Nur eine Institution gab an, über 1 Milliarde US-Dollar an digitalen Vermögenswerten zu verwalten. Die Umfrage ergab auch, dass eine beträchtliche Anzahl von Vermögensverwaltern große Unternehmen sind, wobei etwa ein Drittel über alle Anlageklassen hinweg ein verwaltetes Vermögen von über 5 Milliarden US-Dollar meldet.

Trotz des Fehlens eines klaren regulatorischen Umfelds zeigt der Bericht, dass die befragten Vermögensverwalter hinsichtlich der Zukunft der Einführung digitaler Vermögenswerte optimistisch sind. 85 % der Befragten glaubten, dass die SEC und die CFTC trotz der kurzfristigen Herausforderungen positive Chancen für die Branche bieten würden. Der Bericht hob jedoch mehrere Bedenken für Institutionen hervor, die sich derzeit nicht mit Krypto befassen, darunter regulatorische Unsicherheit, das Fehlen einer gemeinsamen „Know Your Customer“-/Anti-Geldwäsche-Technologie, unklare Steuerrichtlinien, Komplexität der Verwahrung, Sicherheitspraktiken und Probleme mit der Blockchain-Leistung.

Interessanterweise zeigte der Bericht auch, dass eine beträchtliche Anzahl von Institutionen aktiv spezialisierte Kryptodienste entwickelt. Jede vierte Institution gab an, dass sie sich speziell auf digitale Assets konzentriert, wobei in den nächsten zwölf Monaten ein Wachstum von 13 % erwartet wird. Dies deutet darauf hin, dass viele Institutionen trotz des anhaltenden Bärenmarkts Kryptoprodukten und -dienstleistungen Priorität einräumen.

Insgesamt offenbart der Bericht eine überraschend optimistische Stimmung der Vermögensverwalter gegenüber digitalen Vermögenswerten und unterstreicht ihren Glauben an das zukünftige Wachstum der Branche trotz der aktuellen Herausforderungen.

