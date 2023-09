Apple bestätigt, dass die meisten iPhone- und iPad-Apps auf Vision Pro laufen

By

Apple hat bestätigt, dass die meisten iPhone- und iPad-Apps mit Vision Pro, seinem kommenden Mixed-Reality-Headset, kompatibel sein werden. In einer Mitteilung an die Entwickler erklärte Apple, dass „fast alle“ für iPad und iPhone entwickelten Apps auf Vision Pro verfügbar sein werden. Das Headset verfügt über einen App Store, der speziell für visionOS entwickelte Apps sowie kompatible iPad- und iPhone-Apps bereitstellt, die auf dem Headset ausgeführt werden können.

Entwickler haben zwei Möglichkeiten, wenn es um ihre Apps auf Vision Pro geht. Standardmäßig werden iPad- und iPhone-Apps automatisch im App Store für Vision Pro veröffentlicht. Alternativ können Entwickler eine native visionOS-Version ihrer App erstellen und das Cross-Buy-System Universal Purchase von Apple nutzen, um sie Kunden, die die App bereits auf dem iPhone oder iPad gekauft haben, kostenlos anzubieten. Entwickler haben auch die Möglichkeit, ihre App vollständig von der Anzeige auf Vision Pro abzumelden.

Während die meisten in iPadOS und iOS verfügbaren Frameworks in visionOS enthalten sind, sind einige spezifische Funktionen bestimmter Frameworks in Vision Pro nicht verfügbar. Dazu gehören roher Beschleunigungsmesser- oder Gyroskopzugriff, benutzerdefinierte Peripherietreiber, rohes GPS, NFC, SMS, HealthKit, RoomPlan, AppClip und MLCompute. Auf die Kameras von Vision Pro können Apps von Drittanbietern nicht zugreifen. Stattdessen führt der Versuch, auf die Kameras zuzugreifen, zu einer virtuellen Webcam-Ansicht des Benutzers oder zu einem schwarzen Feed mit dem Symbol „Keine Kamera“.

Einige iPhone- und iPad-Funktionen werden automatisch für visionOS angepasst. Apps, die TouchID oder FaceID verwenden, werden über das Eye-Tracking-basierte OpticID-System von Vision Pro weitergeleitet. Darüber hinaus ermöglicht die Core Location API von Apple die Standortannäherung über WLAN oder das Abrufen von Standortinformationen von einem iPhone in der Nähe.

Apple behauptet, dass „Hunderttausende“ iPhone- und iPad-Apps beim Start von Vision Pro reibungslos laufen werden. Entwickler können den visionOS-Simulator bereits nutzen, um die Kompatibilität ihrer Apps mit dem kommenden Mixed-Reality-Headset sicherzustellen.

Quellen: Apple.