NBA 2K24-Rezension: Frustrierende Mikrotransaktionen überschatten starkes Gameplay

NBA 2K24 hat das Potenzial, ein Superstar zu werden, der die Meisterschaft gewinnt, aber aufgrund der starken Abhängigkeit von Mikrotransaktionen bleibt es hinter den Erwartungen zurück. Während das Gameplay auf dem Platz hervorragend ist und ein authentisches NBA-Erlebnis bietet, sind die Spielmodi mit In-Game-Käufen behaftet, die für den Online-Wettbewerb mit anderen Spielern unerlässlich sind. Insbesondere der MyCareer-Modus ist ein Schwerpunkt der diesjährigen Iteration, belohnt jedoch Geschicklichkeit und Einsatz nicht im Vergleich zu Open-Wallet-Abkürzungen.

Obwohl es an auffälligen neuen Mechaniken mangelt, bietet NBA 2K24 dennoch eine fantastische Grafik und ein stärkeres Gameplay auf dem Platz. Die neue ProPLAY-Funktion, die NBA-Filmmaterial in Echtzeit in Spielanimationen übersetzt, sorgt für flüssigere Bewegungen, authentischere Dribbel-, Schuss- und Passanimationen. Superstar-Spieler wie LeBron James ähneln stark ihren echten Vorbildern und sorgen so für ein noch intensiveres Erlebnis. Der KI-Gegner stellt eine Herausforderung dar, ohne sich unfair zu fühlen, da der Ball zuverlässig zu den besten Spielern auf dem Spielfeld geht.

Diese Herausforderung erstreckt sich auch auf die Offensivseite, wobei klassische Taktiken wie Pick-and-Roll weniger ausnutzbar sind. Off-Ball-Verteidiger verstehen ihre Gegner jetzt besser und zwingen sie zu strategischen Entscheidungen. Die Adrenalin-Boost-Funktion sorgt außerdem für Interaktivität im Defensivspiel und macht es bei Online-Spielen spannender.

Allerdings haben sich nicht alle Aspekte des Gameplays auf dem Platz wesentlich verbessert. Es fehlt immer noch an schnellem Break-Gameplay, wodurch einer guten Verteidigung ein Element der Spannung fehlt. Die KI trifft gelegentlich umwerfende Entscheidungen, wie zum Beispiel die Ausrufung fehlerhafter Timeouts. Die Kommentare und die Leistungen der Crew in der Halbzeitpause sind im Allgemeinen solide, obwohl die Abwesenheit von Charles Barkley auffällig ist.

Einer der größten Nachteile von NBA 2K24 ist die Betonung von In-Game-Käufen im MyCareer-Modus. Trotz stundenlangem Spielen und der Investition virtueller Währung in Attribut-Upgrades fällt es den Spielern schwer, höhere Gesamtbewertungen zu erreichen. Das Spiel ermutigt die Spieler, echtes Geld für Upgrades auszugeben, und stellt dabei die anpassbaren Aspekte von MyCareer in den Schatten, die es unterhaltsam machen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass NBA 2K24 ein beeindruckendes Gameplay auf dem Spielfeld und eine authentische Grafik bietet, jedoch durch die starke Abhängigkeit von Mikrotransaktionen beeinträchtigt wird. Den Spielmodi, insbesondere MyCareer, mangelt es an lohnenswerten Fortschritten. Während das Spiel in der Spielmechanik Fortschritte macht, ist es nicht möglich, ein wirklich zufriedenstellendes Erlebnis zu bieten.