NBA 2K24 erntet heftige Kritik und reiht sich in die Riege der schlecht bewerteten Spiele auf Steam ein

Die Veröffentlichung von NBA 2K24 hat zu einer Welle negativer Rückmeldungen aus der Gaming-Community geführt und es zu einem der am schlechtesten bewerteten Spiele auf Steam gemacht. Die Spieler haben ihre Unzufriedenheit mit dem neuen Abzeichen-Regressionssystem des Spiels und der Einbeziehung der Shooting Slump-Mechanik zum Ausdruck gebracht und sie für einige der enttäuschendsten Ergänzungen der Franchise gehalten.

Ein großes Problem, insbesondere für PC-Spieler, besteht darin, dass die PC-Version des Spiels nicht über die Next-Gen-Funktionen verfügt, die auf PS5 und Xbox Series X|S verfügbar sind. Infolgedessen stehen PC-Spielern im Vergleich zu ihren Konsolenkollegen nur begrenzte Funktionen zur Verfügung.

Die negative Resonanz auf NBA 2K24 zeigt sich in den Nutzerbewertungen auf Steam. Derzeit ist das Spiel das Spiel mit der zweitschlechtesten Bewertung auf der Plattform. Erstaunliche 90.1 % der Nutzerrezensionen geben ihm eine negative Bewertung. Von 2,928 Rezensionen waren nur 9.9 % positiv, was es zu einem der am negativsten bewerteten Spiele auf Steam macht, ähnlich wie die berüchtigte Rezensionsbombardierung von Overwatch 2.

Viele der negativen Bewertungen verdeutlichen die Enttäuschung der PC-Spieler über das Fehlen neuer Funktionen. Mehrere Benutzer glauben, dass NBA 2K24 lediglich ein Copy-and-Paste-Spiel des Vorjahres ist, dem es an Innovation mangelt und die Ungleichheit und Misshandlung gegenüber PC- und Steam-Spielern fortbesteht.

PC-Spieler werden verschiedene Neuerungen im Spiel verpassen, darunter Crossplay, die Möglichkeit, eine Karriere in der WNBA zu starten, und MyNBA. Dieser Ausschluss trägt zusätzlich zur Frustration der Gemeinschaft bei.

Es bleibt abzuwarten, wie die Entwickler auf diese Bedenken reagieren und ob sie Änderungen vornehmen werden, um das Spielerlebnis für NBA 2K24-Spieler, insbesondere für diejenigen auf der PC-Plattform, zu verbessern.

