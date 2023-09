NBA 2K24 erhält Gegenreaktion von PC-Spielern und wird zum zweitschlechtesten bewerteten Spiel auf Steam

By

Das kürzlich veröffentlichte NBA 2K24, der neueste Teil der von 2K entwickelten, langjährigen Basketball-Serie, wurde von PC-Spielern heftig kritisiert, was zu einer Flut negativer Bewertungen auf Steam führte. Damit ist das Spiel laut Steam 2 nun das zweitschlechteste bewertete Spiel auf der Plattform, direkt hinter Overwatch 250.

Die Gegenreaktion ergibt sich aus der Tatsache, dass die PC-Version von NBA 2K24 auf den Versionen des Spiels für PlayStation 4 und Xbox One basiert und nicht auf den fortgeschritteneren Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Diese Entscheidung hat dazu geführt, dass die PC-Edition im Vergleich zur letztjährigen Veröffentlichung optisch mangelhaft ist und keine wesentlichen Verbesserungen aufweist. Darüber hinaus fehlen in der PC-Version bestimmte Funktionen, die nur die neueren Konsolenversionen bieten.

Auf der offiziellen Website des Spiels werden beispielsweise Funktionen wie ProPLAY hervorgehoben, das echtes NBA-Filmmaterial nahtlos in das Gameplay von NBA 2K24 integriert, sowie der personalisierte Karrieremodus namens The W. Leider sind diese Funktionen nur für Spieler auf PlayStation 5 und Xbox zugänglich Serie X/S, was PC-Spielern das Gefühl gibt, ausgeschlossen zu sein.

Rezensionen auf Steam drücken die von den Spielern geteilte Enttäuschung aus. Viele weisen darauf hin, dass das Gameplay und die Animationen gegenüber früheren Iterationen weitgehend unverändert geblieben sind. Ein Spieler meint: „Das Hauptmenü und die Texturen des Parks sehen wie immer immer noch sehr billig aus.“ In einer anderen Rezension wird der Mangel an Aufwand hervorgehoben, der in die PC-Version gesteckt wurde, sie wird mit der Konsolenversion verglichen und ihre Frustration über verpasste Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht, sie mit den Versionen der nächsten Generation gleichzusetzen.

Kritik richtet sich auch an die Einbeziehung von Mikrotransaktionen in NBA 2K24, einem Spiel, für das Spieler bereits den vollen Preis bezahlt haben. Negative Kommentare auf Plattformen wie Reddit erwähnen, dass das Spiel verschiedene Mikrotransaktionstaktiken einsetzt, was die Unzufriedenheit der Spieler weiter verschärft.

Bisher hat 2K die Probleme im Zusammenhang mit der PC-Version nicht angesprochen und auch keine Informationen über mögliche Updates zur Verbesserung des Spiels bereitgestellt.

