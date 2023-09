Der Nasdaq stürzt ab, während der Apple-Abschwung anhält

Der Nasdaq Composite fiel am Donnerstag um etwa 1 %, wobei Apple den Rückgang anführte. Es tauchten Berichte auf, aus denen hervorgeht, dass China Regierungsbeamten die Nutzung von iPhones verboten hat und plant, das Verbot auf staatliche Unternehmen auszuweiten. Auch die Arbeitslosenansprüche fielen auf den niedrigsten Stand seit Februar, was darauf hindeutet, dass die Federal Reserve die Zinsen möglicherweise länger hoch hält.

Der Dow Jones Industrial Average war der einzige Index, der mit einem leichten Plus von 0.2 % zulegte, während der S&P 500 um etwa 0.3 % nachgab. Apple-Aktien fielen um fast 3 %, was den technologielastigen Nasdaq zum Absturz brachte.

Der Rückgang der Tech-Aktien war nicht nur auf das iPhone-Verbot in China zurückzuführen. Auch steigende Renditen auf Staatsanleihen haben zum Abschwung beigetragen. Darüber hinaus haben Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft Fragen zu deren möglichen Auswirkungen auf die US-Wirtschaft aufgeworfen.

Während die Sitzung der Federal Reserve im September näher rückt, gibt es eine Debatte darüber, ob die Fed beschließen wird, an den hohen Zinssätzen festzuhalten. Die jüngsten Wirtschaftsdaten und Marktbedingungen, einschließlich des Einbruchs der Technologieaktien und der Unsicherheit rund um China, sind Faktoren, die zu dieser Diskussion beitragen.

Definitionen:

– Nasdaq Composite: Ein Börsenindex, der die Aktien aller an der Nasdaq-Börse notierten Unternehmen umfasst.

– Apple (AAPL): Ein multinationales Technologieunternehmen, das Unterhaltungselektronik, Computersoftware und Online-Dienste entwirft, entwickelt und verkauft.

– Dow Jones Industrial Average: Ein Börsenindex, der die Aktienperformance von 30 großen Unternehmen misst, die an Börsen in den Vereinigten Staaten notiert sind.

– S&P 500: Ein Börsenindex, der die Aktienperformance von 500 großen Unternehmen misst, die an Börsen in den Vereinigten Staaten notiert sind.

– Arbeitslosenansprüche: Die Anzahl der Personen, die in einer bestimmten Woche Arbeitslosenunterstützung beantragt haben.

– Federal Reserve: Das Zentralbanksystem der Vereinigten Staaten.

– Zinssätze: Die Kosten für die Kreditaufnahme, normalerweise ausgedrückt als Prozentsatz.

– Treasury-Renditen: Die Zinssätze für US-Staatsanleihen.

– China-Handelszahlen: Statistiken zu Chinas Importen und Exporten.

– US-Wirtschaft: Das Wirtschaftssystem der Vereinigten Staaten.

– September-Sitzung: Eine Sitzung der Federal Reserve im September zur Erörterung der Geldpolitik.

