Der Nasdaq stürzt ab, während Apple in China vor Herausforderungen steht

Der Nasdaq erlebte im Vormittagshandel einen deutlichen Rückgang, der vor allem auf den Rückgang der Apple-Aktien zurückzuführen war. Jüngste Berichte enthüllten, dass China seinen Regierungsbeamten die Nutzung von iPhones verboten hat und plant, das Verbot auf staatliche Unternehmen auszuweiten. Diese Entwicklung stellt für Apple eine große Herausforderung dar, da China seinen größten Auslandsmarkt darstellt und als globaler Produktionsstandort dient.

Der Dow Jones Industrial Average hingegen blieb relativ stabil, während andere wichtige Aktienindikatoren nach einem Rückgang am Vortag unter Druck gerieten. Der S&P 500 fiel um etwa 0.4 %, und der technologielastige Nasdaq Composite brach um etwa 1 % ein, was größtenteils auf den Rückgang von Apple um fast 4 % zurückzuführen war.

Zusätzlich zu den Herausforderungen für Apple erreichten die Arbeitslosenansprüche in den USA den niedrigsten Stand seit Februar, was darauf hindeutet, dass die Federal Reserve die Zinssätze wahrscheinlich für einen längeren Zeitraum höher halten wird. Diesem überraschenden Ergebnis gingen Daten voraus, die im August ein Sechsmonatshoch bei den US-Dienstleistungsaktivitäten zeigten, was trotz gestiegener Kreditkosten auf Widerstandsfähigkeit der Verbraucher und eine starke Gesamtwirtschaft schließen lässt.

Darüber hinaus hat sich der Anstieg der Treasury-Renditen auch negativ auf Technologieaktien ausgewirkt. Der jüngste Anstieg der Ölpreise, der zuvor Bedenken hinsichtlich der Bemühungen der Fed zur Eindämmung der Inflation geweckt hatte, geriet ins Stocken, da die Handelszahlen Chinas die Sorgen über das sich verlangsamende Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht zerstreuen konnten. Daher mehren sich die Fragen, ob der Abschwung in China ein großes Risiko für die US-Wirtschaft darstellen könnte.

Diese Berichte haben sich in die laufende Debatte rund um die bevorstehende Sitzung der Federal Reserve im September eingereiht und Anlass zu Spekulationen darüber gegeben, ob die Fed die hohen Zinsen beibehalten wird. Investoren und Analysten warten gespannt auf Hinweise während dieser Sitzung.

