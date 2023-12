NASA feiert erfolgreiche Laserkommunikationsverbindung zwischen Raumstation und Relaissatellit

By

Mit der erfolgreichen Fertigstellung einer Laserverbindung zwischen der Internationalen Raumstation (ISS) und dem Laser Communications Relay Demonstration (LCRD)-Satelliten hat die NASA kürzlich einen wichtigen Meilenstein in der Weltraumkommunikation erreicht. Dies ist das erste Zwei-Wege-End-to-End-Laser-Relaissystem der NASA.

Die bahnbrechende Kommunikation fand am 5. Dezember 2023 statt, als das LCRD der NASA und die neue Nutzlast ILLUMA-T (Integrated LCRD Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) zum ersten Mal erfolgreich Daten austauschten. Das ILLUMA-T, das auf der japanischen Experimentieranlage „Module-Exposed Facility“ der ISS installiert wurde, demonstriert, wie ein Laserkommunikationsrelais im geosynchronen Orbit die Effizienz und Geschwindigkeit der Datenübertragung verbessern kann.

Laserkommunikation, auch optische Kommunikation genannt, nutzt Infrarotlicht anstelle herkömmlicher Radiowellen zur Signalübertragung. Die Verwendung von Infrarotlicht ermöglicht eine engere Wellenlänge, sodass Raumfahrzeuge bei jeder Übertragung mehr Daten übertragen können. Diese bahnbrechende Technologie ist für die wissenschaftliche Forschung vielversprechend, da sie die Effizienz der Datenübertragung erheblich steigern und zu schnelleren wissenschaftlichen Entdeckungen beitragen kann.

Laut Dr. Jason Mitchell, dem Leiter der Abteilung „Advanced Communications and Navigation Technology“ von SCaN, ist die erfolgreiche Verbindung zwischen ILLUMA-T und LCRD ein Beweis für das Potenzial der Laserkommunikation. Er erklärte, dass Laserkommunikation nicht nur die Rückführung weiterer Daten von wissenschaftlichen Missionen erleichtern kann, sondern auch als wichtige wechselseitige Verbindung dient, um Astronauten auf ihrem Weg in den Weltraum mit der Erde in Verbindung zu halten.

Nach der Installation von ILLUMA-T auf der ISS führten Ingenieure Tests im Orbit durch, um den Nennbetrieb sicherzustellen. Die Nutzlast kommuniziert jetzt mit LCRD, einem 2021 gestarteten Relaissatelliten, der über 300 Experimentkonfigurationen zur Verfeinerung der Laserkommunikationstechnologien durchlaufen hat.

David Israel, ein Weltraumkommunikations- und Navigationsarchitekt der NASA, betonte die Bedeutung dieser Errungenschaft und erklärte, dass die erfolgreiche Weltraumkommunikation mithilfe der Lasertechnologie den Weg für betriebliche Demonstrationen und Experimente ebne. Diese Experimente werden dazu beitragen, die Integration bewährter Laserkommunikationstechnologie in zukünftige Missionen zu optimieren und so die Erkundung und wissenschaftlichen Bemühungen zu maximieren.

Die erfolgreiche Laserkommunikationsverbindung zwischen der ISS und dem LCRD stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Weltraumkommunikation dar. Es zeigt das Engagement der NASA, modernste Technologien zu nutzen, um die Effizienz und Effektivität von Missionen zu steigern und unser Verständnis des Universums zu verbessern.