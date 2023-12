Erforschung des Potenzials aufblasbarer Hitzeschilde für zukünftige Weltraummissionen

By

Die erfolgreiche Demonstration eines aufblasbaren Hitzeschilds durch die NASA im letzten Jahr hat das Interesse mehrerer Unternehmen geweckt, die gerne mit der Agentur bei der Weiterentwicklung dieser innovativen Technologie zusammenarbeiten möchten. Im November führte die NASA den Low-Earth Orbit Flight Test eines aufblasbaren Decelerators (LOFTID) als sekundäre Nutzlast während des Starts des Wettersatelliten JPSS-2 durch. Der sechs Meter hohe aufblasbare Hitzeschild entfaltete sich beim Wiedereintritt und landete sicher im Pazifischen Ozean.

Eine der interessierten Parteien ist die United Launch Alliance (ULA), die Interesse an der Integration der Technologie in ihr Smart-Konzept (Sensible Modular Autonomous Return Technology) zur Rückgewinnung von Booster-Triebwerken bekundet hat. ULA arbeitet derzeit mit der NASA zusammen, um die LOFTID-Technologie durch ein Space Act-Abkommen voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit würde die Entwicklung einer größeren Aerohülle mit einem Durchmesser von 10 Metern beinhalten.

Um die größere Größe zu erreichen, müssten die Torusabschnitte des aufblasbaren Verzögerers im Durchmesser vergrößert und auf einen höheren Druck aufgeblasen werden. Joe Del Corso, Projektmanager für LOFTID am Langley Research Center, erwähnte, dass ULA diesen bedeutenden Technologiesprung finanziert. Allerdings ist ULA nicht das einzige Unternehmen, das von der LOFTID-Technologie fasziniert ist. Andere Unternehmen, darunter Outpost, ein Startup, das kommerzielle Wiedereintrittssysteme vorschlägt, haben ebenfalls Interesse gezeigt.

Die NASA arbeitet auch mit unbekannten Branchenriesen zusammen, um noch größere Aerogranaten mit einem Durchmesser von 18 bis 20 Metern für verschiedene unbekannte Anwendungen zu erforschen. Darüber hinaus war Blue Origin am LOFTID-Flug beteiligt, indem es das Scientifically Calibrated In-Flight Imagery-Team der NASA finanzierte, das während des Wiedereintritts wichtige Daten sammelte.

Während diese Partnerschaften die Entwicklung großer aufblasbarer Abbremser beschleunigen, erkennt die NASA an, dass sie sich bei der Weiterentwicklung der Technologie nicht allein auf die Industrie verlassen kann. Die Agentur wird weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren, um das volle Potenzial aufblasbarer Hitzeschilde für zukünftige bemannte Missionen, beispielsweise zum Mars, auszuschöpfen.

