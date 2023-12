Die PACE-Mission der NASA bereitet sich auf den Start im Jahr 2024 vor und konzentriert sich dabei auf das Ökosystem der Erde

Die NASA bereitet sich auf den mit Spannung erwarteten Start der Mission Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (PACE) im Jahr 2024 vor. Diese Mission zielt darauf ab, unser Verständnis der Erdatmosphäre und ihrer Auswirkungen auf Klima und Luftqualität zu vertiefen.

Mithilfe fortschrittlicher Polarimeter wird die PACE-Mission die komplexe Beziehung zwischen Licht, Aerosolen und Wolken untersuchen. Diese winzigen Partikel wie Rauch, Staub und Schadstoffe mögen unauffällig erscheinen, haben aber einen erheblichen Einfluss auf das Klima, indem sie Sonnenlicht absorbieren und streuen und so die Menge an Sonnenenergie bestimmen, die die Erdoberfläche erreicht.

Einer der Hauptschwerpunkte der PACE-Mission ist die Farbe des Ozeans. Das Ocean Color Instrument (OCI), ein primäres wissenschaftliches Instrument an Bord, wurde speziell dafür entwickelt, die Farbe des Ozeans in einem breiten Spektralbereich zu messen, vom Ultraviolett bis zum kurzwelligen Infrarot. Durch die Analyse der Meeresfarbe können Wissenschaftler wertvolle Einblicke in die Gesundheit und das Ökosystem des Ozeans gewinnen.

Als Ergänzung zum OCI wird die PACE-Mission auch zwei fortschrittliche Polarimeter umfassen, das Spectro-Polarimeter for Planetary Exploration (SPEXone) und das Hyper Angular Research Polarimeter (HARP2). Diese Instrumente werden ergänzende Daten liefern, die eine verbesserte atmosphärische Korrektur und ein umfassendes Verständnis der Aerosol- und Wolkenwissenschaft ermöglichen.

Kürzlich traf die Raumsonde PACE in der Astrotech Spacecraft Operations-Einrichtung in der Nähe des Kennedy Space Center der NASA in Florida ein. Ingenieure und Techniker bereiten nun die Bodenausrüstung für die Verarbeitung und Betankung vor der endgültigen Kapselung vor. Das PACE-Projekt wird vom Goddard Space Flight Center der NASA verwaltet, wobei das Launch Services Program am Kennedy Space Center den Startdienst für die Mission überwacht.

Die PACE-Mission stellt nicht nur einen aufregenden Meilenstein in der wissenschaftlichen Forschung der NASA dar, sondern verspricht auch bahnbrechende Entdeckungen in der Aerosol-, Wolken- und Ozeanforschung. Durch die Zusammenarbeit hochentwickelter Instrumente und modernster Technologie kann die Welt ein tieferes Verständnis des empfindlichen Ökosystems unseres Planeten und seiner Rolle bei der Gestaltung unserer Zukunft erwarten.