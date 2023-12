Die NASA empfängt ein Signal von einem Millionen Meilen entfernten Raumschiff und revolutioniert damit die Kommunikation

Die NASA hat erfolgreich ein Signal von einem 10 Millionen Meilen entfernten Raumschiff empfangen, was einen bedeutenden Durchbruch in der Kommunikationstechnologie darstellt. Die Raumfahrtbehörde hat dieses Kunststück durch den Einsatz von Deep Space Optical Communications (DSOC) erreicht, einem bahnbrechenden Experiment, das entfernte Laser zur Datenübertragung nutzt.

Traditionell beruhte die Kommunikation mit Raumfahrzeugen im Weltraum überwiegend auf Funksignalen, die über umfangreiche erdgestützte Antennen übertragen wurden. Diese Funksignale sind zwar zuverlässig, haben jedoch eine begrenzte Bandbreite, was das Senden großer Dateien wie hochauflösender Fotos und Videos erschwert.

DSOC möchte diesen Kommunikationsengpass durch den Einsatz von Lasern für eine schnellere und effizientere Datenübertragung revolutionieren. Die NASA behauptet, dass diese Technologie die Datenraten potenziell um das Hundertfache steigern könnte als aktuelle Methoden. Der kürzlich erfolgreiche DSOC-Test stellt das erste Mal dar, dass Daten per Laser von einem Ort außerhalb des Mondes übertragen wurden, wodurch die Kommunikationsreichweite effektiv um mehr als das 100-fache erhöht wurde.

Die Psyche-Mission der NASA, die letzten Monat mit der Untersuchung eines entfernten Asteroiden begann, war der erste Versuch, diese Spitzentechnologie jenseits des Mondes zu testen. Ausgestattet mit einem Laser-Transceiver, der in der Lage ist, Lasersignale im nahen Infrarot zu senden und zu empfangen, erfasste das Raumschiff ein NASA-Laserfeuer in Kalifornien und erzielte damit einen Durchbruch, der als „First Light“ bekannt ist.

Diese erste Errungenschaft ist Teil einer Reihe von Experimenten, von denen die NASA hofft, dass sie die Wirksamkeit der Lasertechnologie für die Datenübertragung bestätigen werden. Trudy Kortes, Direktorin für Technologiedemonstrationen im Space Technology Mission Directorate im NASA-Hauptquartier, erklärte, dass das Erreichen dieses Meilensteins für die Zukunft der Weltraumforschung von entscheidender Bedeutung sei. Es ebnet den Weg für höhere Datenraten und ermöglicht die Übertragung wesentlicher wissenschaftlicher Informationen, hochauflösender Bilder und sogar das Streamen von Videos, was letztendlich das ultimative Ziel der Menschheit unterstützt, Menschen zum Mars zu schicken.

Die Präzision, die erforderlich ist, um Lasersignale über so große Entfernungen aufrechtzuerhalten, ist vergleichbar mit dem Richten eines Lichtstrahls auf eine Münze aus einer Meile Entfernung. Darüber hinaus sind sowohl der Laser als auch sein Ziel ständig in Bewegung, was eine sorgfältige Anpassung während der 20-minütigen Reise vom entferntesten Punkt der Psyche-Raumsonde erfordert.

In Zukunft wird sich die NASA darauf konzentrieren, die Laserzielsysteme der Raumsonde zu verfeinern, um eine genaue Zielerfassung zu gewährleisten. Sobald dies abgeschlossen ist, plant die Agentur die Durchführung weiterer Experimente, um die Fähigkeit des Raumfahrzeugs zu demonstrieren, Datenübertragungen mit hoher Bandbreite in unterschiedlichen Entfernungen von der Erde aufrechtzuerhalten. Bei diesen Experimenten geht es darum, Daten in Photonen des von der Raumsonde emittierten Lichts zu kodieren, sodass die Informationen bei der Ankunft an den Teleskopen der Erde dekodiert und wieder zu Bildern oder anderen wichtigen Daten zusammengesetzt werden können.

Mit dieser bahnbrechenden Errungenschaft ist die NASA bereit, die Kommunikation zwischen der Erde und dem Weltraum zu verändern und neue Möglichkeiten für die wissenschaftliche Erforschung und bemannte Raumfahrt zu eröffnen.

FAQ

Wie unterscheidet sich DSOC von herkömmlichen Kommunikationsmethoden?

Die traditionelle Kommunikation mit Raumfahrzeugen im Weltraum basiert auf Funksignalen, die über eine begrenzte Bandbreite verfügen. DSOC hingegen nutzt Laser zur Datenübertragung, wodurch die Datenraten potenziell um das Hundertfache verbessert werden können.

Welche Bedeutung hat es, ein Signal aus einer Entfernung von 10 Millionen Meilen zu empfangen?

Der Empfang eines Signals von einem 10 Millionen Meilen entfernten Raumschiff ist eine große Errungenschaft, da es die Machbarkeit der Laserkommunikation über große Entfernungen und ihr Potenzial, die Kommunikation im Weltraum zu revolutionieren, demonstriert.

Welche potenziellen Vorteile bietet die Laserkommunikation für die Weltraumforschung?

Die Laserkommunikation bietet höhere Datenraten und ermöglicht die Übertragung großer Dateien wie hochauflösender Fotos und Videos. Diese Technologie könnte die wissenschaftliche Forschung erheblich verbessern und künftige bemannte Weltraumforschungsbemühungen, beispielsweise Missionen zum Mars, unterstützen.

Vor welchen Herausforderungen steht die Laserkommunikation?

Aufgrund der ständigen Bewegung sowohl des Raumfahrzeugs als auch des Ziels auf der Erde erfordert die Laserkommunikation eine präzise Ausrichtung und Verfolgung. Darüber hinaus stellt die Umwandlung der Daten in Lichtphotonen zur Übertragung und deren genaue Dekodierung bei ihrer Ankunft zusätzliche technische Hürden dar, die die Forscher angehen.

Wie wird die NASA bei weiteren Experimenten vorgehen?

Die NASA wird sich auf die Verbesserung der Laserzielsysteme des Raumfahrzeugs konzentrieren, um eine genaue Zielerfassung zu gewährleisten. Anschließend plant die Agentur die Durchführung von Experimenten zur Demonstration nachhaltiger Datenübertragungen mit hoher Bandbreite in unterschiedlichen Entfernungen von der Erde, indem Daten in von der Raumsonde emittierte Lichtphotonen kodiert werden.