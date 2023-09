Die Börse Stuttgart Digital arbeitet mit der Munich Re Group zusammen, um die Sicherheit und Zugänglichkeit des Absteckens zu verbessern

Die Börse Stuttgart Digital, ein führender Akteur im Krypto- und Digitalgeschäftsbereich der europäischen Börsengruppen, hat eine strategische Versicherungspartnerschaft mit der Munich Re Group angekündigt, ein Schritt, der darauf abzielt, die Sicherheit und Zugänglichkeit von Staking in Europa zu verbessern. Diese Zusammenarbeit stellt einen bahnbrechenden Schritt in der Abstecklandschaft der Region dar und bietet institutionellen Anlegern eine sichere und umfassende Komplettlösung für das Abstecken.

Der Schlüsselbestandteil dieses innovativen Angebots ist die Absteckversicherungslösung der Münchener-Rück-Gruppe, die speziell zur Minderung von Kürzungsrisiken für die Börse Stuttgart Digital entwickelt wurde. Slashing ist ein Problem innerhalb des Proof-of-Stake-Konsensmechanismus der Ethereum-Blockchain, bei dem Validatoren möglicherweise ihre eingesetzten Vermögenswerte aufgrund von Verstößen gegen Netzwerkregeln verlieren, auch ohne böswillige Absicht. Das Versicherungskonzept von Munich Re bietet Schutz bei solchen drastischen Vorkommnissen und bietet damit einen wesentlichen Schutz für Anleger.

Unter ihrer Tochtergesellschaft blocknox GmbH erweitert die Börse Stuttgart Digital Custody ihre bestehende Custody-Lösung um dieses neue Staking-Angebot. Dies stellt sicher, dass Anleger, die sich gerne an Beteiligungsaktivitäten beteiligen möchten, ein Umfeld von außergewöhnlicher Qualität und Sicherheit genießen können. Dr. Oliver Vins, Geschäftsführer der Börse Stuttgart Digital, äußerte sich begeistert über diese Partnerschaft und würdigte das wachsende Interesse institutioneller Anleger an der Beteiligung. Er betonte, wie wichtig es sei, Vertrauen in die Sicherheit des Staking-Umfelds zu schaffen, und positionierte sowohl die Börse Stuttgart Digital als auch Munich Re als Vorreiter bei der gemeinsamen Bewältigung dieser Herausforderung.

Dr. Andre Knoerchen, Head of New Tech Underwriting bei Munich Re, betonte das Wachstumspotenzial digitaler Assets in der Finanzdienstleistungsbranche. Die Partnerschaft zwischen der Börse Stuttgart Digital und Munich Re bündelt ihre Stärken, um eine schnellere und sicherere institutionelle Einführung digitaler Vermögenswerte zu ermöglichen. Diese Zusammenarbeit kommt nicht nur institutionellen Anlegern zugute, sondern fördert auch ein robusteres Ökosystem für alle Beteiligten.

Diese strategische Partnerschaft baut auf der erfolgreichen Zusammenarbeit der Börse Stuttgart Digital Custody mit der Munich Re Group im Bereich Depotversicherung seit 2022 auf. Mit der Ausweitung auf das Staking haben institutionelle Anleger nun die Möglichkeit, den Stake-Bereich mit reduzierten Hürden zu erkunden. Die Börse Stuttgart Digital unterstützt ihre institutionellen Partner weiterhin mit zuverlässigen und sicheren Abstecklösungen und diversifiziert so die Möglichkeiten im Eigenhandelssektor weiter.

Definitionen:

Abstecken: Der Prozess der Teilnahme an einem Proof-of-Stake-Blockchain-Netzwerk durch Halten und „Abstecken“ einer bestimmten Menge an Kryptowährung, um Transaktionen zu validieren und das Netzwerk zu sichern.

Slashing: Eine Strafe, die Validatoren in einer Proof-of-Stake-Blockchain wegen Verstößen gegen Netzwerkregeln auferlegt wird, was zum Verlust ihrer eingesetzten Vermögenswerte führen kann.

Quellen:

– Börse Stuttgart Digital

– Münchener-Rück-Gruppe