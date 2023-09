Die Rolle digitaler Technologien ist in der Zeit von Covid-19 immer wichtiger geworden. Dies ist mittlerweile eine der obersten Prioritäten der G20, insbesondere wenn es um Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) geht. Diese Unternehmen tragen etwa 30 % zum indischen BIP bei, weshalb die Einführung digitaler Technologien für ihre Wettbewerbsfähigkeit von entscheidender Bedeutung ist.

Der Jaipur-Aufruf zum Handeln von Handelsminister Piyush Goyal betonte die Notwendigkeit, den Zugang zu Handelsdatenbanken und -informationen für KKMU zu verbessern. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Nutzung des Global Trade Helpdesk im International Trade Center in Genf. Auch Premierminister Narendra Modi betonte die Bedeutung von KKMU im Zeitalter von Industrie 4.0 und der digitalen Revolution. Um ihr nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten, ist der freie Fluss grenzüberschreitender digitaler Übertragungen von entscheidender Bedeutung.

Indien hat bei der digitalen Transformation bereits erhebliche Fortschritte gemacht und fortgeschrittene Volkswirtschaften sowohl im Inland als auch bei den Exporten überholt. In den Jahren 2016 bis 17 exportierte Indien digital erbrachte Dienstleistungen im Wert von 89 Milliarden US-Dollar, und sein Anteil an den geschätzten weltweiten digitalen Handelsexporten stieg von 400 bis 1995 um etwa 2018 %. Angesichts der Prognose von 800 Millionen Internet-Abonnenten in Indien bis Ende 2023 ist das gering Unternehmen haben auch damit begonnen, digitale Dienste in ihre Abläufe zu integrieren.

Auch die Importseite bleibt nicht auf der Strecke, da indische KKMU digitale Dienstleistungen wie Smartphone-basiertes Marketing und Kommunikation in ihre Geschäftsabläufe integrieren. Zu ihren Zielen gehören die Erweiterung der Marktreichweite und die Vertiefung ihrer Kundenbeziehungen.

Ein wichtiges Anliegen, das in dem Artikel angesprochen wird, ist das Zollmoratorium. Die Welthandelsorganisation (WTO) verabschiedete 1998 eine Erklärung zum globalen elektronischen Handel, die ein zweijähriges Moratorium für Zölle für grenzüberschreitende elektronische Übermittlungen vorsah. Dieses Moratorium wurde seitdem alle zwei Jahre erneuert.

Während Indien Bedenken hinsichtlich eines möglichen Verlusts von Zolleinnahmen hatte, kam das Moratorium tatsächlich den Dienstleistungsexporten und -importen des Landes zugute. Allerdings wird die nächste Ministerkonferenz im Jahr 2024 über das Schicksal des Moratoriums entscheiden, und wenn es nicht mehr besteht, könnte es zu Störungen bei der routinemäßigen grenzüberschreitenden Datenübertragung führen und das Wachstum von KKMU behindern.

Eine aktuelle Studie kommt zu dem Schluss, dass grenzüberschreitende digitale Übertragungen KKMU zugute kommen und zu mehr Beschäftigung, Wertschöpfung und Arbeitsproduktivität führen. Jede Maßnahme, die KKMU den Zugang zu importierten digitalen Diensten erschwert, wie etwa eine Zollerhöhung, wäre kontraproduktiv und würde das Wachstum kleiner Unternehmen behindern.

Die politischen Implikationen dieser Untersuchung legen nahe, dass Maßnahmen, die den Import digitaler Dienste erschweren, negative Auswirkungen auf den KKMU-Sektor in Indien haben würden. Um kleine Unternehmen zu unterstützen und ihre Expansion zu ermöglichen, sollten politische Entscheidungsträger Richtlinien umsetzen, die den Zugang zu digitalen Diensten, auch aus dem Ausland, einfacher, nicht schwieriger und teurer machen. Die Aufrechterhaltung des WTO-Dienstmoratoriums würde für Stabilität und Vorhersehbarkeit in den digitalen Sektoren weltweit sorgen.

Insgesamt ist die Einführung digitaler Technologien für das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit von KKMU in Indien von entscheidender Bedeutung. Der freie Fluss grenzüberschreitender digitaler Übertragungen und die Aufrechterhaltung des Zollmoratoriums sind für ihre nachhaltige Entwicklung von entscheidender Bedeutung.

Definitionen:

KKMU: Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen

BIP: Bruttoinlandsprodukt

B2B: Business-to-Business

WTO: Welthandelsorganisation

Quellen:

Im Quellartikel werden keine URLs angegeben.