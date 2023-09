Die Vielfalt und das Chaos von Moving Out 2: Eine Fortsetzung voller neuer Ideen

Der australische Entwickler SMG Studio ist zurück mit Moving Out 2, der mit Spannung erwarteten Fortsetzung seines Couch-Koop-Hits aus dem Jahr 2020 über rücksichtslose Umzugshelfer. Nachdem das erste Spiel über eine Million Mal verkauft wurde, ist das Hauptziel von SMG Studio für die Fortsetzung Abwechslung. Sie haben eine lange Liste ungenutzter Ideen für neue Multiplayer-Herausforderungen und den Wunsch, Crossplay-Online-Funktionalität hinzuzufügen. Diese Aufnahme erforderte, dass sie ihre Spiel-Engine neu schreiben mussten, um serverseitige Physikberechnungen durchführen zu können.

Das Spiel findet in der Vorstadtumgebung von Packmore statt, wo die Spieler eine Zeichentrick- und Alles-geht-Logik erwarten können. Das Studio hat dem Spiel eine beeindruckende Anzahl an Mechaniken und interdimensionalen Bereichen hinzugefügt. Spieler können jetzt Drohnen steuern, die Abrissbirnen in einer futuristischen Wolkenstadt schwingen, oder Lebkuchenwände in Candyland durchbrechen, um zum Umzugswagen zu gelangen.

Die Mitbegründerin von SMG Studio, Ashley Ringrose, hat die Philosophie, niemals Nein zu sagen. Er glaubt daran, die Künstler und Designer ihre Ideen erforschen zu lassen und dann einen Weg zu finden, sie in die Tat umzusetzen. Diese Denkweise hat zu einer Fülle neuer Ideen in „Moving Out 2“ geführt. Ringrose gibt zu, dass er kein Interesse daran hat, an sehr ernsthaften, offiziellen Spielen zu arbeiten, weil er die Freiheit bevorzugt, Spaß zu haben und fantasievolle Konzepte zu erforschen.

Der Sinn für Humor und das chaotische Gameplay des Spiels resultieren aus der Herangehensweise des Teams an das Spieldesign, das sie mit Improvisationskomödie vergleichen. Sie folgen dem „Ja und“-Prinzip und lassen Ideen auf unerwartete Weise entstehen und gedeihen. Beispielsweise wollten die Designer den Spielern mehr Möglichkeiten geben, Dinge zu zerschmettern, also führten sie die Idee einer Abrissbirne auf einer Drohne ein. Dieser flexible Mechaniker entstand aus dem Hin und Her der Improvisation.

SMG Studio legt auch Wert auf die Zugänglichkeit für Spieler. Sie entwerfen Sandbox-Levels mit grenzenlosen Möglichkeiten, damit die Spieler ihren eigenen Weg finden und sich gleichzeitig mit der absichtlich ungeschickten Physik auseinandersetzen müssen. Ihr Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen herausforderndem Gameplay und chaotischem Spaß zu finden und stets sicherzustellen, dass die Spieler ausgefallene Trickschüsse hinbekommen und eine gute Zeit haben.

Insgesamt bietet Moving Out 2 ununterbrochene Abwechslung mit unerwarteten Situationen, die die Spieler fesseln. Ganz gleich, ob es sich um Gumball-Basketball-Score-Angriffe oder das Navigieren durch magische Zauberbücher handelt, das Spiel ist darauf ausgelegt, die Spieler auf Trab zu halten. SMG Studio hat große Anstrengungen unternommen, um ein ansprechendes Spiel zu testen und zu entwickeln, das möglichst viele Spieler anspricht.

