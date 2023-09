Motorola Edge 40 Neo: Spezifikationen, Funktionen, Preise und Verfügbarkeit

By

Motorola hat bestätigt, dass das Motorola Edge 40 Neo ein globales Smartphone sein wird, das am 14. September 2023 auf den Markt kommen soll. Die durchgesickerten Preise der Top-End-Variante zeigen, dass der Preis bei 338.99 € (ca. 30,000 ₹) liegen wird niedriger als bisher erwartet.

Das Motorola Edge 40 Neo wird über ein großes 6.55-Zoll-Full-HD+-P-OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz verfügen. Angetrieben wird es vom Octa-Core-Chipsatz MediaTek Dimensity 1050, gepaart mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher. Das Smartphone wird mit einer Dual-Rückkamera ausgestattet sein, bestehend aus einer 50-MP-Primärkamera und einem 13-MP-Sekundärobjektiv. Für Selfies und Videoanrufe wird es eine 32-MP-Frontkamera geben.

Was den Akku betrifft, so wird das Motorola Edge 40 Neo voraussichtlich über einen 5,000-mAh-Akku mit Unterstützung für kabelgebundenes Schnellladen mit 68 W verfügen. Es verfügt außerdem über die Schutzart IP68 für Staub- und Wasserbeständigkeit. Das Smartphone läuft auf Android 13 mit dem MyUX-Skin von Motorola darüber.

Motorola hat bestätigt, dass der Edge 40 Neo in mehreren Märkten auf der ganzen Welt erhältlich sein wird, darunter auch in Indien. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die durchgesickerten Preise für die Europäische Union (EU) gelten und der Preis in Indien möglicherweise anders ist. Es wird erwartet, dass Motorola den Preis des Smartphones bei der Einführungsveranstaltung bestätigt.

