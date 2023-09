„Mortal Kombat Reboot“ bringt Nitara zurück, gesprochen und modelliert von Megan Fox

Warner Bros. Games hat angekündigt, dass Nitara, die Vampirkriegerin, die zuletzt 2002 in Mortal Kombat: Deadly Alliance zu sehen war, im kommenden Reboot Mortal Kombat 1 zur Serie zurückkehren wird. Um den Fans eine kurze Auffrischung darüber zu geben, wer Nitara ist , Warner Bros. hat bekannt gegeben, dass die Figur der Schauspielerin Megan Fox nachempfunden und nach ihr modelliert wird, die für ihre Rollen in „Jennifers Body“ und „Transformers“ bekannt ist.

Nitara, eine Vampirkreatur aus einem fremden Reich, wird sowohl als böse als auch als gut dargestellt, während sie für die Rettung ihres Volkes kämpft. Megan Fox drückte ihre Vorliebe für die Figur aus und sagte: „Sie ist ein Vampir, was offensichtlich aus irgendeinem Grund Anklang findet.“ Fox teilte auch mit, dass ihre Beteiligung an der Darstellung von Nitara über die bloße Bereitstellung der Stimme hinausgeht und sagte: „[Die Nitara-Schauspielsitzungen] zwingen mich dazu, Bereiche in mir selbst anzusprechen, in denen ich mich nicht wohl fühle.“ Es hat mir viel Spaß gemacht und es hat dazu geführt, dass ich freier mit mir selbst bin.“

Im kommenden Mortal Kombat 1 präsentiert Nitara einen neuen und noch nie dagewesenen Todesfall. Der Trailer zeigt, wie Nitara mit ihren fünf Zoll langen Fingernägeln die Eingeweide ihrer Gegnerin ausweidet und sich wie ein Seil an ihren Eingeweiden festhält, während ihre Fledermausflügel sie in die Luft heben. Mit einem kraftvollen Tritt schleudert sie ihren Gegner zu Boden, sodass ihm das Fleisch abfällt und nur noch ein zerschmettertes Skelett zurückbleibt.

Fans können sich darauf freuen, mehr von Nitaras einzigartigem Kampfstil zu erleben, wenn Mortal Kombat 1 am 19. September für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheint. Wer die Premium- und Collector’s Edition vorbestellt, erhält jedoch ab dem 14. September Early Access.

Quellen:

– Mortal Kombat-Herausgeber Warner Bros. Games

– Jennifer's Body-Schauspielerin Megan Fox