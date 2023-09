Ed Boon enthüllt Jean-Claude Van Damme-Skin für Johnny Cage in Mortal Kombat 1

Ed Boon, Mitschöpfer der beliebten Videospielreihe Mortal Kombat, hatte einen besonderen Auftritt in der YouTube-Serie Hot Ones. Während des Interviews enthüllte Boon einen ersten Blick auf den Jean-Claude Van Damme-Skin für die Figur Johnny Cage in Mortal Kombat 1.

Die Aufnahme von Van Damme in das Spiel hat lange auf sich warten lassen. Boon gab bekannt, dass sie in der Vergangenheit mehrfach versucht hatten, sich Van Dammes Beteiligung zu sichern, dieses Mal aber letztendlich den Jackpot geknackt hatten. Es gelang ihnen nicht nur, das Abbild des legendären Schauspielers zu finden, sondern auch seine Stimme für die Figur.

Der erste Blick auf die Haut von Jean-Claude Van Damme zeigte den Schauspieler, wie er im Filmklassiker „Bloodsport“ von 1988 auftrat, mit seinem charakteristischen muskulösen Körperbau.

Boon brachte seine Begeisterung darüber zum Ausdruck, dass er Van Damme nach fast drei Jahrzehnten endlich in das Spiel einbeziehen konnte. Er wollte schon immer ein Spiel entwickeln, das auf dem Schauspieler basiert, der bis in die Anfänge von Mortal Kombat zurückreicht. Obwohl sie sich damals an Van Dammes Team gewandt hatten, erhielten sie keine Antwort, was Boon angesichts ihrer jungen und ehrgeizigen Natur verstehen kann.

Die Entwicklung des Spiels im Laufe der Jahre spielte eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung dieser Traumkollaboration. Boon räumte ein, dass der Umfang von Mortal Kombat seit seiner Gründung erheblich gewachsen sei und sich von einem kleinen Leidenschaftsprojekt zu einem riesigen kreativen Unterfangen und erfolgreichen Videospiel-Franchise gewandelt habe.

Mit dem Wachstum des Franchises gab Boon jedoch auch zu, dass es einige Nachteile gebe. Die Arbeit in größerem Maßstab bedeutet, dass die Verwirklichung von Ideen länger dauert und die Zustimmung mehrerer Parteien erforderlich ist. Früher, als das Team noch kleiner war, konnten sie ihre Ideen fast sofort in die Tat umsetzen.

Mortal Kombat 1 wird von NetherRealm Studios entwickelt und von Warner Bros. Games veröffentlicht. Der mit Spannung erwartete Titel soll am 19. September für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC über Steam und den Epic Games Store erscheinen.

