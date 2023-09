Der Launch-Trailer zu Mortal Kombat 1 enthüllt das Gameplay von Reiko und Shang Tsung

By

Der neueste Launch-Trailer zu Mortal Kombat 1 gibt den Fans nicht nur einen ersten Einblick in das Gameplay der Charaktere Reiko und Shang Tsung, sondern enthüllt auch deren grausame Todesopfer. Der Trailer zeigt Story-Elemente rund um die Wiedergeburt von Shang Tsung im vom Feuergott Liu Kang geschaffenen Universum. Shang Tsungs berühmte Gestaltwandlungsfähigkeiten kommen voll zur Geltung und ermöglichen es ihm, sich in seine Gegner zu verwandeln und deren Bewegungen zu kopieren.

Der Todesfall von Shang Tsung ist besonders schrecklich, da er eine Wunde in der Brust seines Gegners aufreißt und ein übles Gebräu hineingießt, wodurch ein dämonischer Schrecken entfesselt wird, der ihm einen brutalen Biss verleiht. Dieser Todesfall hat sich bei Fans bereits den Spitznamen „Alien-Todesfall“ eingebracht.

Der Trailer bietet auch einen Einblick in das Gameplay von Reiko, General Shaos Stellvertreterin. Reikos brutaler „Krushing Blow“ besteht darin, einen Speer in die Brust seines Gegners zu werfen, ihn in zwei Teile zu brechen und dann mit dem verbleibenden Stück seinen Schädel aufzuspießen.

Zusätzlich zum Gameplay-Material hat Entwickler NetherRealm auch eine Reihe von Zugänglichkeitsoptionen für Mortal Kombat 1 enthüllt. Diese Optionen umfassen Audiobeschreibungen und Hinweise für Aktionen auf dem Bildschirm, die während des Spiels kontextbezogen abgespielt werden, wodurch das Spiel für Spieler mit unterschiedlichen Fähigkeiten integrativer wird .

Mortal Kombat 1 erscheint am 14. September für diejenigen mit Vorabzugang zur Premium Edition und am 19. September für alle anderen. Shang Tsung ist ein Vorbestellungsbonus und setzt die Tradition fort, exklusive Charaktere als Anreiz für Vorbestellungen anzubieten.

Weitere Informationen zu Mortal Kombat 1 finden Fans in der jüngsten Ankündigung, dass Nitara dem Kader beitreten wird, gesprochen von der Schauspielerin Megan Fox. Darüber hinaus gibt es ein Interview mit Entwicklungschef Ed Boon von der gamescom und einen Live-Action-Trailer mit Dave Bautista, der eine Hommage an den legendären TV-Werbespot „Mortal Monday“ darstellt.

Quellen:

– IGN.com