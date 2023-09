Mortal Kombat 1 enthält Jean-Claude Van Damme-Skin für Johnny Cage

By

Mortal Kombat 1, das mit Spannung erwartete Videospiel, wird einen alternativen Look für die Figur Johnny Cage enthalten, basierend auf dem Schauspieler Jean-Claude Van Damme. Dieses besondere Crossover war ein aufregender Moment für die ursprünglichen Entwickler des Spiels.

Die Idee, Van Damme in das Spiel einzubeziehen, entstand aus dem Wunsch der Entwickler, ein Videospiel zu entwickeln, in dessen Mittelpunkt der Schauspieler steht. Sie wandten sich mehrmals an Van Dammes Team, doch ihre Versuche blieben zunächst erfolglos. Ihre Beharrlichkeit zahlte sich jedoch aus und sie sicherten sich schließlich die Beteiligung von Van Damme. Als Ergebnis entstand der Van Damme-Skin für Johnny Cage, wobei die Figur einer jüngeren Version des Schauspielers aus den 1990er Jahren ähnelt.

Um den Van Damme-Skin zu erhalten, müssen Spieler die Premium-Edition von Mortal Kombat 1 kaufen. Neben dem Skin enthält diese Edition auch zusätzliche Inhalte wie Shang Tsung und andere spielbare Charaktere, frühen Zugriff auf herunterladbare Inhaltscharaktere und Drachenkristalle .

Diese Ankündigung folgt auf andere aufregende Casting-Neuigkeiten für Mortal Kombat 1, mit berühmten Gesichtern wie John Cena, Antony Starr, JK Simmons und Megan Fox, die dem Kader des Spiels beitreten. Diese Ergänzungen haben bei Fans der Serie für großes Aufsehen gesorgt.

In anderen Gaming-Nachrichten hat Bethesda versprochen, dass im kommenden Jahr weitere Informationen über das mit Spannung erwartete Indiana Jones-Spiel veröffentlicht werden. Das Spiel ist seit seiner Ankündigung im Jahr 2021 voller Geheimnisse und macht Fans neugierig darauf, mehr darüber zu erfahren, was sie in diesem aufregenden Abenteuer erwartet.

