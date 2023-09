Jean-Claude Van Damme gibt sein Debüt in Mortal Kombat 1

By

Bei einem kürzlichen Auftritt in der YouTube-Show „Hot Ones“ enthüllte Ed Boon, Mitschöpfer der Mortal Kombat-Serie, den mit Spannung erwarteten Jean-Claude Van Damme-Skin für die Figur Johnny Cage im kommenden Mortal Kombat 1. Dies ist ein bedeutender Moment für die Serie, da die Macher sich das Spiel ursprünglich als Hommage an den berühmten Kampfkünstler und Schauspieler vorgestellt hatten.

Boon erklärte, dass sie sich bei der Entwicklung des allerersten Mortal Kombat-Spiels an Van Dammes Team gewandt hätten, um zu sehen, ob er daran interessiert sei, der Hauptcharakter des Arcade-Spiels zu werden. Leider scheiterten ihre damaligen Versuche, mit ihm zusammenzuarbeiten. Durch einen Glücksfall gelang es ihnen jedoch, Van Damme für die Teilnahme an „Mortal Kombat 1“ zu gewinnen, indem er dem Charakter seine Stimme verlieh.

Fans der Serie waren begeistert, einen ersten Blick auf den Jean-Claude Van Damme-Skin für Johnny Cage zu werfen. Das Feedback war überwältigend positiv und viele zeigten sich überrascht darüber, wie toll es aussieht. Die Enthüllung fand während der Hot Ones-Folge mit Ed Boon statt und ist bei 5:50 des Videos zu sehen.

Diese Nachricht kommt kurz nach der Ankündigung, dass die Schauspielerin Megan Fox die Outworld-Vampirin Nitara in Mortal Kombat 1 verkörpern wird. Mit diesen aufregenden Ergänzungen zum Kader steigt die Vorfreude auf das Spiel weiter.

– Bild: First We Feast – Hot Ones (über YouTube) / NetherRealm Studios, Warner Bros.