„Mortal Kombat 1“ mit Johnny Cage-Skin von Jean-Claude Van Damme

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Mortal Kombat 1 wird eine lang erwartete Zusammenarbeit verwirklicht. Nach über 30 Jahren wird der beliebte Actionstar Jean-Claude Van Damme endlich sein Debüt in der Mortal Kombat-Reihe geben. Dank eines kürzlichen Auftritts von Ed Boon, dem Schöpfer des Spiels, bei Hot Ones erhalten Fans nun einen ersten Blick darauf, wie der Johnny Cage-Skin von Jean-Claude Van Damme aussehen wird.

Die Idee, Van Damme in Mortal Kombat zu haben, geht auf die Anfänge des Spiels in den frühen 90er Jahren zurück. Die ursprüngliche Absicht bestand darin, ein Spiel mit dem Titel „Van Damme the Arcade Game“ zu entwickeln, mit dem Ziel, den Namen des Schauspielers hervorzuheben. Aufgrund verschiedener Umstände kam die Zusammenarbeit jedoch nie zustande.

Im Interview verrät Boon, dass sie sich während der Entwicklung des ersten Mortal Kombat an Van Dammes Team gewandt hatten. Es bleibt jedoch unklar, ob er ablehnte oder ob die Nachricht ihn nie erreichte. Nichtsdestotrotz war dieses Mal das Glück auf ihrer Seite und es gelang ihnen, Van Damme in das Spiel einzubinden.

Die Einbeziehung von Van Damme als Johnny Cage schließt den Kreis der Zusammenarbeit, da die Entwickler ursprünglich ein Spiel vorgestellt hatten, bei dem der Actionstar im Mittelpunkt steht. Jetzt können Spieler Van Dammes Präsenz in Mortal Kombat 1 als ikonischen Charakter erleben.

Mortal Kombat 1 soll am 19. September 2023 für verschiedene Plattformen erscheinen, darunter PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X | S.-Fans können sich auf die Veröffentlichung freuen und den lang erwarteten Auftritt von Jean-Claude Van Damme im Franchise genießen.

Quellen:

– [Heiße](https://youtube.com/watch?v=KZJaYVDfoDE&feature=oembed&enablejsapi=1&origin=https://www.escapistmagazine.com)