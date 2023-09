Mortal Kombat 1 erscheint diese Woche: Können Sie den neuseeländischen Trick anwenden?

By

Mortal Kombat 1, der mit Spannung erwartete Soft-Reboot der legendären Kampfsportreihe, erscheint am 14. September in der Premium Edition. Es gibt jedoch einen Trick, den Spieler nutzen können, um das Spiel möglicherweise früher zu spielen, den sogenannten Neuseeland-Trick.

Der neuseeländische Trick ist seit Jahren ein beliebter Workaround, der es Spielern ermöglicht, auf Spiele vor ihrem offiziellen Veröffentlichungsdatum zuzugreifen. Dieser Trick nutzt die Zeitzonenunterschiede zwischen Neuseeland und anderen Regionen aus. Aufgrund dieser Unterschiede starten Spiele in Neuseeland manchmal fast einen ganzen Tag früher als in Nordamerika.

Um den Neuseeland-Trick anzuwenden, müssen Spieler die Zeiteinstellungen auf ihren Spieleplattformen ändern, um sie an die Zeitzone Neuseelands anzupassen. Indem der Konsole vorgetäuscht wird, dass sie sich in Neuseeland befindet, können Spieler das Spiel früher freischalten, selbst wenn sie sich physisch in einem anderen Teil der Welt befinden. Dieser Trick funktioniert sowohl für Xbox- als auch für Steam-Plattformen.

Der neuseeländische Trick funktioniert jedoch nicht für die Early-Access-Veröffentlichung von Mortal Kombat 1. Das Spiel soll weltweit gleichzeitig erscheinen, sodass es mit dieser Methode nicht früher spielbar ist. Wenn Sie den genauen Veröffentlichungszeitpunkt in Ihrer Region erfahren möchten, überprüfen Sie die offiziellen Quellen auf diese Informationen.

Dennoch kann für die Basisversion des Spiels, die am 19. September um Mitternacht erscheint, der neuseeländische Trick angewendet werden. Das bedeutet, dass Mortal Kombat 1 in Neuseeland früher freigeschaltet wird als in anderen Regionen.

Es ist wichtig zu beachten, dass PlayStation-Besitzer bei der Anwendung des Neuseeland-Tricks auf einige Komplikationen stoßen können. Da PlayStation-Konten regionalspezifisch sind, müssten Spieler ein neuseeländisches Konto erstellen und das Spiel im Store dieser Region kaufen, um es früher spielen zu können.

Mortal Kombat 1 wird auf PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PC über Steam und Epic Games Store erhältlich sein. Wenn Sie weitere Anleitungen und Informationen zum Spiel suchen, schauen Sie sich unbedingt den MK1 Game Hub an.

