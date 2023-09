Valves Mystery Device erhält Zertifizierung in Südkorea

By

Valve hat kürzlich in Südkorea die Zertifizierung für ein unbekanntes Gerät erhalten, was bei Spielern zu Spekulationen über dessen Zweck führt. Die Zertifizierung vom 28. August zeigt, dass das Gerät über spezifische WLAN-Funktionen mit geringem Stromverbrauch verfügen wird, einschließlich 5-GHz-WLAN.

Obwohl es nur wenige Details gibt, erwägen Enthusiasten verschiedene Möglichkeiten. Einige glauben, dass es sich um eine Aktualisierung von Valves Steam Deck handeln könnte, einem Handheld-Gaming-Gerät, das bereits über WLAN-Funktionen verfügt. Andere spekulieren, dass es sich um das gemunkelte Deckard VR-Headset handeln könnte, das früheren Patenten zufolge über einen Standalone-Modus verfügen wird.

Die Zertifizierung liefert nicht genügend Informationen, um die Art des Geräts definitiv zu bestimmen. Jüngste Entwicklungen deuten jedoch darauf hin, dass Valve aktiv an der Verbesserung von SteamVR für Linux arbeitet, was zu Spekulationen führt, dass diese Zertifizierung ein Schritt in Richtung des Nachfolgers ihres Virtual-Reality-Flaggschiffs Index sein könnte.

Interessanterweise entdeckte Brad Lynch bei seinen Untersuchungen einen passwortgeschützten Valve Galileo-spezifischen Spiegel von Steam OS. Dies verstärkt die Spekulationen darüber, dass Valve neue Unternehmungen wagt.

Bisher hat Valve keine offiziellen Ankündigungen gemacht, sodass die Gaming-Community gespannt auf weitere Details wartet. Nur die Zeit wird zeigen, was aus Valves geheimem Gerät letztendlich werden wird.

Quellen:

– Brad Lynch auf X (Quelle: GamingOnLinux.com)