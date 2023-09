Der Nintendo Switch 2: Gerüchte über technische Daten und mögliches Erscheinungsdatum

Ein aktueller Bericht des bekannten Videospiel-Leakers NateTheHate hat weitere Details zur gemunkelten Nintendo Switch 2 geliefert. Laut Nate wurde das neue System den Entwicklern angeblich hinter verschlossenen Türen auf der Gamescom 2023 in Köln vorgestellt.

Eine der wichtigsten Informationen von Nate ist, dass eine Demo von The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf dem neuen System mit 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde lief, mit deutlich kürzeren Ladezeiten im Vergleich zur ursprünglichen Nintendo Switch . Dies deutet darauf hin, dass die Switch 2 möglicherweise über verbesserte Leistungsfähigkeiten verfügt, insbesondere im angedockten Zustand.

Es wurde auch erwähnt, dass das neue System möglicherweise die DLSS-Technologie (Deep Learning Super Sampling) enthält, insbesondere DLSS 3.5. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die DLSS-Implementierung auf der Switch 2 möglicherweise nicht alle Funktionen der PC-Version umfasst.

Eine weitere auf der Gamescom vorgestellte Demo war Berichten zufolge The Matrix, die hinsichtlich der visuellen Qualität, einschließlich verbesserter Raytracing-Funktionen, mit Konsolen der nächsten Generation auf Augenhöhe zu sein schien. Es wird jedoch spekuliert, dass diese Demo möglicherweise nicht auf nativer Hardware, sondern auf einem PC oder Dev-Kit mit ähnlichen Spezifikationen lief.

Während Diskussionen auf der Gamescom auf einen möglichen Veröffentlichungstermin im März 2024 hindeuteten, äußerte NateTheHate seine Unsicherheit darüber, ob sich dieses Datum auf die offizielle Enthüllung oder den tatsächlichen Start der Nintendo Switch 2 bezieht.

Was die Abwärtskompatibilität betrifft, gibt es keine definitiven Informationen darüber, ob das neue System mit Spielen kompatibel sein wird, die für die ursprüngliche Nintendo Switch veröffentlicht wurden.

Obwohl diese Details einen interessanten Einblick in die gemunkelte Nintendo Switch 2 bieten, ist es wichtig, diese Informationen mit Vorsicht zu betrachten, da sie immer noch auf unbestätigten Leaks basieren. Nur die Zeit wird zeigen, ob sich diese Gerüchte als wahr erweisen, und die Fans warten gespannt auf offizielle Ankündigungen von Nintendo selbst.

Quellen: NateTheHate, Reddit