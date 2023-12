Molekulare Fossilien enthüllen antike Ernährungsstrategien

Eine kürzlich in Nature Communications veröffentlichte Studie hat faszinierende Einblicke in die Essgewohnheiten uralter Lebensformen gewonnen, die mehr als eine Milliarde Jahre zurückreichen. Durch die Kombination der Bereiche Geologie und Genetik konnten Forscher in alten Gesteinen gefundene chemische Spuren analysieren und die genetische Ausstattung moderner Tiere untersuchen und so Aufschluss darüber geben, wie Veränderungen in der frühen Erde Veränderungen in den Ernährungsstrategien beeinflussten.

Der leitende Forscher David Gold, außerordentlicher Professor am Department of Earth and Planetary Sciences der University of California, Davis, ist auf molekulare Paläontologie spezialisiert. Dieses aufstrebende Gebiet nutzt sowohl geologische als auch biologische Werkzeuge, um die Entwicklung des Lebens zu untersuchen. Durch Fortschritte in der Technologie können Wissenschaftler nun chemische Überreste antiken Lebens aus Gesteinen extrahieren, in denen traditionelle Fossilien oft rar sind.

Eine besondere Art chemischer Spuren, die in bis zu 1.6 Milliarden Jahre alten Gesteinen gefunden wurden, sind Sterinlipide, die aus Zellmembranen stammen. Diese Lipide können Hunderte Millionen Jahre überdauern. Die Forscher fanden heraus, dass die meisten Tiere heute Sterole mit 27 Kohlenstoffatomen (C27) wie Cholesterin verwenden, Pilze jedoch im Allgemeinen C28-Sterole verwenden und Pflanzen und Grünalgen C29-Sterole, auch Phytosterine genannt, produzieren.

Die Analyse von Gesteinen, die 850 Millionen Jahre alt sind, hat Spuren von C27-Sterolen ergeben, während Spuren von C28- und C29-Sterolen etwa 200 Millionen Jahre später auftauchten. Dieses Muster deutet auf die zunehmende Vielfalt des Lebens zu dieser Zeit und die Entwicklung von Pilzen und Grünalgen hin. Ohne versteinerte Überreste können Forscher jedoch nicht feststellen, welche Tiere oder Pflanzen diese Sterole produziert haben.

Um ein klareres Verständnis zu erlangen, führten Gold und sein Team eine genetische Analyse durch. Sie fanden heraus, dass das smt-Gen, das für die Produktion längerkettiger Sterole verantwortlich ist, schon früh in der Evolution der ersten Tiere entstand. Bemerkenswert ist, dass dieses Gen im gleichen Zeitraum, als Phytosterole erstmals im Fossilienbestand auftauchten, schnelle Veränderungen durchlief. Im Laufe der Zeit verloren viele Tierlinien das SMT-Gen, was darauf hindeutet, dass diese Organismen die Phytosterinproduktion aufgegeben haben, da sie zunehmend auf die blühende Nahrungsquelle Algen angewiesen waren.

„Wenn wir Recht haben“, erklärt Gold, „dann dokumentiert die Geschichte des SMT-Gens eine Änderung der Tierfütterungsstrategien zu Beginn ihrer Evolution, da diese molekularen Phytosterinfossilien den Aufstieg von Algen in alten Ozeanen dokumentieren.“

Diese Studie zeigt die wertvollen Erkenntnisse, die durch die Kombination mehrerer wissenschaftlicher Disziplinen gewonnen werden können, um die Geheimnisse des antiken Lebens zu entschlüsseln. Durch die Untersuchung molekularer Fossilien und die Analyse genetischer Daten können Forscher wichtige Hinweise auf die Anpassungen und Ernährungsstrategien von Organismen finden, die vor Milliarden von Jahren lebten.

