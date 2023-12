Neue Entdeckung wirft Licht auf die Essgewohnheiten alter Tiere

By

Eine bahnbrechende Studie, die in Nature Communications veröffentlicht wurde, hat faszinierende Einblicke in die Essgewohnheiten von Tieren enthüllt, die vor über einer Milliarde Jahren lebten. Durch die Analyse chemischer Spuren in alten Gesteinen und die Durchführung genetischer Analysen lebender Tiere konnten Forscher das Rätsel der frühen Tierernährung und ihrer Entwicklung lösen.

Aufgrund der Knappheit tierischer Fossilien war die Erforschung der Ernährung alter Tiere traditionell eine Herausforderung. Die jüngsten Fortschritte in der Technologie haben es Wissenschaftlern jedoch ermöglicht, chemische Spuren von Leben aus alten Gesteinen zu extrahieren, die Hunderte Millionen Jahre überlebt haben. Insbesondere Lipide haben sich als vielversprechend erwiesen, wenn es darum geht, Hinweise auf die Ernährungsgewohnheiten alter Tiere zu liefern.

Die Forschung konzentrierte sich auf Sterollipide, die aus Zellmembranen stammen. Diese Lipide kommen in bis zu 1.6 Milliarden Jahre alten Gesteinen vor. Heutzutage verwenden die meisten Tiere Cholesterin, eine Sterolart mit 27 Kohlenstoffatomen (C27), in ihren Zellmembranen. Pilze verwenden jedoch typischerweise C28-Sterine, während Pflanzen und Grünalgen C29-Sterine, auch Phytosterine genannt, produzieren.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie ist, dass C28- und C29-Sterine etwa 200 Millionen Jahre später als C27-Sterine auftraten, was auf die zunehmende Vielfalt des Lebens in diesem Zeitraum und die Entstehung von Pilzen und Grünalgen schließen lässt.

Um den Ursprung dieser Sterole und ihre Bedeutung für die Ernährung alter Tiere besser zu verstehen, führten die Forscher eine genetische Analyse durch. Sie entdeckten ein Gen namens SMT, das für die Produktion längerkettiger Sterole in Ringelwürmern (segmentierten Würmern) verantwortlich ist. Durch die Untersuchung des SMT-Gens bei verschiedenen Tierarten konnten die Forscher einen Stammbaum erstellen und seine Entwicklung verfolgen.

Die Studie ergab, dass das smt-Gen früh in der Evolution der ersten Tiere entstand und etwa zur gleichen Zeit, als Phytosterole in den Gesteinsaufzeichnungen auftauchten, schnelle Veränderungen durchlief. Darüber hinaus stellten die Forscher fest, dass die meisten Tierlinien schließlich das SMT-Gen verloren.

Die Interpretation dieser Ergebnisse legt nahe, dass die molekularen Fossilien von Phytosterinen den Aufstieg von Algen in alten Ozeanen markieren, was dazu führt, dass Tiere ihre Ernährungsstrategien ändern und sich auf diese immer reichlicher werdende Nahrungsquelle verlassen. Die Studie liefert wertvolle Einblicke in die Evolutionsgeschichte der Tierernährung und beleuchtet die Auswirkungen von Umweltveränderungen auf die Entwicklung des Fressverhaltens.

Das Forschungsteam hofft, dass diese Studie den Weg für weitere Entdeckungen auf dem Gebiet der molekularen Paläontologie ebnen und die Lücke zwischen Geologie und Biologie schließen und Geheimnisse des antiken Lebens entschlüsseln wird.

