Mizuno stellt zwei neue Golfbälle vor: RB Max und RB 566

Mizuno hat kürzlich zwei neue Golfbälle vorgestellt: den RB Max und den RB 566. Der RB Max ist ein Dual-Core-Ball, der die gleiche Elastizität wie die Tourbälle von Mizuno aufweist, zusammen mit einem weicheren Innenkern und einem festeren Außenkern. Es ist für Spieler mit mittlerer bis hoher Schwunggeschwindigkeit konzipiert und bietet im Vergleich zu den Tour-Modellen eine weichere Kompression und einen höheren Flug. Der RB Max verfügt außerdem über eine haltbarere Ionomerabdeckung. Andererseits verfügt der RB 566 über einen weicheren Kern als sein Vorgänger und ein neues Dimple-Design für besseren Tragekomfort.

Der RB Max richtet sich an Golfer, die einen tourähnlichen Distanzball ohne den Premiumpreis wünschen. Es enthält die Ballgeschwindigkeitsbestandteile der Elitebälle RB Tour und RB Tour X von Mizuno. Der Kern aus Butadien-Gummi verfügt über einen weicheren, aber elastischen Innenkern, der um einen festeren Außenkern gewickelt ist und durchschnittlichen Golfern mit durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Schwunggeschwindigkeiten eine bessere Geschwindigkeit, einen besseren Abschlag und ein besseres Gefühl bietet. Auch wenn er im Vergleich zum RB 566 ein festeres Schlaggefühl bietet, bietet der RB Max dennoch eine längere Haltbarkeit und ist für Amateure mit guter Schlägerkopfgeschwindigkeit geeignet.

Der RB Max füllt die Lücke zwischen den zweiteiligen Golfbällen von Mizuno mit geringer Kompression, wie dem RB 566, und ihren Modellen mit mehrschichtiger Urethanhülle, dem RB Tour und RB Tour X. Er bietet ein festeres Schlaggefühl als der RB Tour und einen geringeren Spin dem Fahrer als beim RB Tour X, was die Distanz verbessert und den Spin außerhalb der Achse reduziert. Allerdings dreht sich der RB Max im kurzen Spiel weniger als die Bälle RB Tour und RB Tour X.

Ähnlich wie die Tourbälle von Mizuno verfügt der RB Max über eine Dimple-Technologie auf der Hülle, die den Flug bei Driver- und Wedge-Schlägen unterschiedlich beeinflusst. Mit 20 % mehr Noppen verändern Muster und Form der Noppen den Luftstrom um den Ball. Schnellere Schwünge, wie z. B. Driver-Schläge, führen zu einem effizienteren und höheren Flug, während langsamere Schwünge, wie z. B. Wedge-Schläge, zu einem durchdringenderen und kontrollierteren Flug führen.

Der RB 566 hingegen richtet sich an Spieler mit mittlerer Schwunggeschwindigkeit und bietet ein weicheres Schlaggefühl. Weiche Kompressionskonstruktionen sorgen für Fehlertoleranz, obwohl die Ballgeschwindigkeit nicht maximiert wird. Die 566 Noppen, darunter Mikro-Noppen in den Haupt-Noppen und in den flachen Bereichen, sorgen für den Halt bei niedrigeren Geschwindigkeiten. Die Aerodynamik der kleineren Grübchen trägt zu einem höheren, geraderen Flug bei und gleicht geringfügige Verluste der Ballgeschwindigkeit aus.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mizunos RB Max und RB 566 Neuzugänge in seinem Golfball-Sortiment sind. Der RB Max zielt darauf ab, einen Tour-ähnlichen Distanzball für durchschnittliche Golfer bereitzustellen, der sich durch bessere Geschwindigkeit, besseren Start und besseres Gefühl auszeichnet. Es schließt die Lücke zwischen den zweiteiligen Golfbällen mit geringer Kompression von Mizuno und den Eingängen mit mehrschichtiger Urethanhülle. Der RB 566 bietet eine weichere Lösung für Spieler mit mittlerer Schwunggeschwindigkeit, da er durch sein Grübchendesign für Fehlertoleranz sorgt und die Tragfähigkeit bei niedrigeren Geschwindigkeiten aufrechterhält. Beide neuen Bälle bieten einzigartige Funktionen und zielen auf unterschiedliche Spielerprofile ab.

