Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins: Exklusives Filmmaterial veröffentlicht

IGN hat ein exklusives 10-minütiges Filmmaterial aus dem kommenden Film „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One“ veröffentlicht, das Tom Cruises Charakter Ethan Hunt in Aktion am Abu Dhabi International Airport zeigt. Der Film wird am 10. Oktober digital und am 4. Oktober (4. November in Australien) auf 31K Ultra HD SteelBook, 1K Ultra HD, Blu-ray und DVD erhältlich sein.

Die digitale Veröffentlichung des Films wird einen Blick hinter die Kulissen der gewagten Stunts des Films und Filmmaterial beinhalten, das nicht in der Kinoveröffentlichung enthalten war. Regisseur Christopher McQuarrie und Cutter Eddie Hamilton werden jede Szene kommentieren und den Zuschauern so einen tiefgehenden Einblick in die fesselnden Momente des Films vermitteln.

Der Bonusinhalt umfasst außerdem Erkundungen der exotischen Drehorte in Abu Dhabi und Rom und zeigt, wie die spannenden Sequenzen gedreht wurden. Darüber hinaus erhalten die Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen der atemberaubenden Stadt Venedig und werden Zeuge der Hingabe und des Engagements der Darsteller, die sich auf ihre Rollen vorbereiteten.

Die Veröffentlichung wird auch erweitertes Filmmaterial von einem der größten Stunts in der Kinogeschichte enthalten, in dem Tom Cruise ein Motorrad von einer Klippe katapultiert. Auch die gefährlichen Speedflying-Stunts im Film werden ausführlich erklärt und die dazugehörigen Trainingstechniken hervorgehoben.

Ein weiteres Highlight des Bonusinhalts ist ein Featurette zur Höhepunktsequenz des Zugs, der Einblicke in die Art und Weise bietet, wie diese gefilmt wurde. Der Regisseur und der Cutter werden auch einige atemberaubende gelöschte Aufnahmen veröffentlichen, die es nicht in die endgültige Fassung des Films geschafft haben.

Fans der Mission: Impossible-Reihe warten sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Dead Reckoning Part One, der als unterhaltsame, intensive und selbstreflexive Action-Saga beschrieben wurde. Tom Cruises Leistung in dem Film wurde von den IGN-Lesern gelobt, die ihn zu seinem besten Film wählten.

