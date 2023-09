Minneapolis Digital Consultancy Livefront sichert sich strategische Investition

Der in Minneapolis ansässige digitale Beratungs- und App-Hersteller Livefront hat die Übernahme einer „strategischen“ Investition von der in Denver ansässigen Private-Equity-Firma Rallyday Partners angekündigt. Dies ist Livefronts erste externe Investition in der mehr als 20-jährigen Firmengeschichte. Der Deal wurde als „strategische Wachstumskapitalinvestition“ beschrieben, die zur Ausweitung des Geschäftsbetriebs beitragen wird.

Die genaue Höhe der von Rallyday Partners übernommenen Investition und Kapitalbeteiligung wurde nicht bekannt gegeben. Mike Bollinger, CEO von Livefront, gab jedoch bekannt, dass die Investition aus dem zweiten Fonds von Rallyday Partners stammt und einen Wert von etwa 205 Millionen US-Dollar hat.

Die Partnerschaft mit Rallyday Partners wird für Livefront als Chance gesehen, seinen Ruf für Exzellenz und Engagement für hohe Standards zu stärken. Das Unternehmen plant, die Investition zu nutzen, um mehr Design- und Technikexperten einzustellen sowie die Vertriebs- und Marketingbemühungen zu verstärken.

Rallyday Partners ist stolz darauf, „von Gründern für Gründer“ zu sein. Ziel der Unternehmensführung ist es, die Art von Investitionsunterstützung zu bieten, die sie sich beim Aufbau ihrer eigenen Unternehmen gewünscht haben.

Livefront wurde 2001 gegründet und kann auf eine Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung digitaler Produkte für namhafte Kunden wie Samsung, Optum, Medtronic und die Minnesota Twins zurückblicken. Das Unternehmen wurde mehrfach in die Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Zeitschrift Inc. in den Vereinigten Staaten aufgenommen. Mike Bollinger, CEO von Livefront, ist außerdem Mitbegründer der Tech-News-Website tech.mn und leitet das Unternehmen seit seiner Gründung.

Die geschäftsführende Gesellschafterin von Rallyday Partners, Nancy Phillips, lobte Bollinger und Livefront für ihre Fähigkeit, eine Kultur hoher Standards zu etablieren und Top-Talente in den Bereichen Design, Produkt und Technik zusammenzubringen. Livefront beschäftigt derzeit rund 90 Mitarbeiter, die meisten davon in Minnesota und einige in 15 anderen Bundesstaaten.

