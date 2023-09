Knochenmehlfarmen in Minecraft erstellen

By

Knochenmehl ist ein nützlicher Gegenstand in Minecraft, der das Wachstum von Nutzpflanzen beschleunigt. Es kann entweder durch die Herstellung aus Knochen oder durch die Verwendung vollständiger Komposter gewonnen werden. In diesem Artikel werden zwei Methoden zum Anbau von Knochenmehl in Minecraft untersucht: die Crop-Farm-Methode und die Skeleton-Spawner-Methode.

Knochenmehlfarm mit Feldfrüchten

Eine Möglichkeit, automatisch Knochenmehl zu gewinnen, besteht darin, eine Ackerbaufarm zu gründen und die Pflanzen zum Befüllen von Kompostern zu verwenden. Zuckerrohr eignet sich am besten für diese Farm, da die Wahrscheinlichkeit, dass es den Füllstand des Komposters um eins erhöht, bei 50 % liegt.

Um diese Farm zu errichten, müssen die Spieler einen Komposter aufstellen, der mit Trichtern und Truhen verbunden ist. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Pflanzen dem Komposter zugeführt werden. Eine Truhe ist mit drei Trichtern verbunden, auf denen sich drei Komposter befinden. Auf diesen Kompostern wird ein weiterer Satz von drei Trichtern platziert, und ein Minenwagen-Trichter läuft auf Schienen, die von einem Redstone-Block angetrieben werden.

Der zweite Teil der Farm besteht darin, mithilfe von Beobachtungsblöcken und Kolbenblöcken einen automatischen Zuckerrohrbrecher zu bauen. Die Beobachterblöcke bemerken das Wachstum des Zuckerrohrs und aktivieren die Kolbenblöcke, die die Ernte brechen. Das gebrochene Erntegut wird dann vom Minenwagen-Trichter aufgesaugt und dem Komposter zugeführt. Sobald der Komposter mit Kompost gefüllt ist, wird Knochenmehl entnommen und in der Truhe gelagert.

Knochenmehlfarm mit Skelettbrut

Skelette sind feindliche Mobs, die beim Tod Knochen fallen lassen. Aus diesen Knochen kann Knochenmehl gewonnen werden. Um eine Knochenmehlfarm mit einem Skelett-Spawner zu erstellen, müssen Spieler einen Skelett-Spawner in einem Dungeon finden.

Sobald ein Skelett-Spawner gefunden wird, müssen die Spieler die Ausmaße des Dungeons nach allen Seiten erweitern, sodass der Spawner-Block in der Luft hängt. Auf dem Spawner-Block sollte eine Platte platziert werden, um zu verhindern, dass Mobs darauf spawnen.

Als nächstes kann Wasser aus Eimern zu einer Seite des Raums geleitet werden, um einen Tötungsraum zu schaffen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Tötungsraums sollte ein weiterer Bereich geschaffen werden, in dem Spieler stehen und problemlos Skelette töten können.

Am Ende des Tötungsraums sollte ein Trichter- und Truhensystem aufgestellt werden, um alle Tropfen der toten Skelette aufzufangen. Schließlich können Spieler alle Lichtquellen entfernen, um mit dem Spawnen der Skelette zu beginnen. Die Skelette fließen in den Tötungsraum, wo die Spieler sie leicht töten können, ohne Schaden zu nehmen. Die von den Skeletten abgeworfenen Knochen können dann leicht in Knochenmehl umgewandelt werden. Neben Knochenmehl erhalten Spieler auf dieser Farm auch Pfeil und Bogen.

Diese beiden Methoden bieten effiziente Möglichkeiten zum Anbau von Knochenmehl in Minecraft und machen Landwirtschaft und Pflanzenwachstum für Spieler viel schneller und einfacher.

