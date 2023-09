Microsofts Ansatz zur Lösung von Wettbewerbsproblemen: Ermittlungen vorwegnehmen und Zugeständnisse machen

By

Microsoft hat einen proaktiven Ansatz gewählt, um Wettbewerbsbedenken auszuräumen, indem es den Regulierungsbehörden Angebote unterbreitet hat, bevor die Ermittlungen eskalieren. Während Google und Amazon mit Rechtsstreitigkeiten konfrontiert sind, versucht Microsoft einen anderen Ansatz, um potenziellen regulatorischen Maßnahmen einen Schritt voraus zu sein.

Kürzlich versuchte Microsoft, einer Untersuchung der Europäischen Kommission zu seiner Teams-Collaboration-App zuvorzukommen, indem es ankündigte, den Dienst von seinen anderen Office-Anwendungen in der EU zu trennen. Darüber hinaus bot Microsoft in seinem Versuch, die Genehmigung für die 75-Milliarden-Dollar-Übernahme von Activision Blizzard zu erhalten, Ubisoft an, seine Streaming-Rechte für Spiele außerhalb der EU zu verkaufen. Diese Schritte zielten darauf ab, Bedenken hinsichtlich der Monopolisierung im entstehenden Cloud-Gaming-Markt auszuräumen.

Das Unternehmen hat außerdem daran gearbeitet, regulatorische Probleme im Zusammenhang mit seinen Cloud-Lizenzierungspraktiken zu lösen. Kunden haben ihre Unzufriedenheit mit den Lizenzänderungen von Microsoft zum Ausdruck gebracht, die sie Berichten zufolge dazu drängen, die eigenen Cloud-Dienste des Unternehmens zu kaufen, anstatt sich für Konkurrenten wie Amazon oder Google zu entscheiden.

Die freiwilligen Zugeständnisse von Microsoft stießen auf gemischte Reaktionen. Während einige sie als positive Schritte sehen, um Wettbewerbsbedenken frühzeitig auszuräumen, werfen Konkurrenten dem Unternehmen vor, halbe Sachen anzubieten und fehlgeleitete Taktiken anzuwenden. Kritiker argumentieren, dass Microsoft erst dann handelt, wenn der Schaden bereits angerichtet ist, und dass seine Zugeständnisse darauf abzielen, von schwerwiegenderen Missetaten abzulenken.

Beispielsweise scheint das Angebot von Microsoft, seine Cloud-Streaming-Rechte für Spiele zu verkaufen, die künftige Entscheidungsbefugnis auf Ubisoft zu verlagern. Dies hindert Microsoft jedoch nicht daran, in den Cloud-Gaming-Markt einzusteigen oder als Großhändler der über Ubisoft verkauften Cloud-Spiele zu profitieren, was Kritiker dazu veranlasst, die tatsächlichen Auswirkungen des Zugeständnisses in Frage zu stellen.

Im Gegensatz dazu gilt die Entscheidung von Microsoft, Teams von Office-Anwendungen in der EU zu entbündeln, als verspätet, da der Schaden bereits angerichtet ist und über 300 Millionen Menschen Teams monatlich nutzen. Nichtsdestotrotz könnte die Maßnahme des Unternehmens dazu beitragen, den potenziellen Regulierungsdruck seitens der Europäischen Kommission abzumildern, während andere globale Regulierungsbehörden ebenfalls ähnliche Zugeständnisse anstreben könnten.

Während es Microsoft in letzter Zeit gelungen ist, dem regulatorischen Rampenlicht zu entgehen, stellen Bedenken hinsichtlich seiner Cloud-Lizenzierungspraktiken eine erhebliche Herausforderung dar. Untersuchungen von CISPE, einer europäischen Cloud-Computing-Industriegruppe, legen nahe, dass Microsoft durch seine Lizenzbedingungen Milliarden von Dollar gewonnen hat. Regulierungsbehörden, darunter die Europäische Kommission, die US-amerikanische Federal Trade Commission und die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde, haben begonnen, dieses Problem zu untersuchen.

Der proaktive Ansatz von Microsoft bei der Auseinandersetzung mit Wettbewerbsbedenken spiegelt seinen Versuch wider, möglichen regulatorischen Maßnahmen immer einen Schritt voraus zu sein. Die Herausforderungen, die sich aus Bedenken hinsichtlich der Cloud-Lizenzierung ergeben und die sich auf das Kerngeschäft des Unternehmens auswirken, lassen sich jedoch nicht einfach lösen.

Quellen:

– Richard Waters. „Microsoft versucht, regulatorischen Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein.“ Financial Times.

- Europäische Kommission

– US Federal Trade Commission

– Britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde