Windows stellt Druckertreiber von Drittanbietern aus: Was Sie wissen müssen

Laut einem kürzlich von Microsoft veröffentlichten Supportdokument wird Windows die Druckertreiber von Drittanbietern auslaufen lassen. Das Unternehmen plant, auf einen universellen „Klassentreiber“ zu setzen, der Standards wie das Internet Printing Protocol (IPP) unterstützt und von der Mopria Alliance unterstützt wird. Diese Änderung soll ab 2025 schrittweise erfolgen.

Zunächst wird Microsoft in Windows Update keine neuen Druckertreiber von Drittanbietern mehr akzeptieren. Aktualisierungen bestehender Treiber sind weiterhin zulässig, neue Drucker haben jedoch nicht mehr die Möglichkeit, angepasste Treiber von Drittanbietern hinzuzufügen. Bis 2026 werden alle an einen Windows-PC angeschlossenen Drucker standardmäßig den integrierten Klassentreiber verwenden, auch wenn ein Treiber eines Drittanbieters vorhanden ist. Und ab 2027 sind in Windows Update nur noch sicherheitsrelevante Korrekturen für Druckertreiber zulässig.

Für Benutzer, die auf Treiber von Drittanbietern angewiesen sind, um ältere Drucker ohne Mopria- oder IPP-Unterstützung zu unterstützen, besteht kein unmittelbarer Grund zur Sorge. Vorhandene Treiber funktionieren weiterhin und können über Windows Update installiert oder manuell heruntergeladen werden. Microsoft wird im Rahmen seines Windows-Hardwarekompatibilitätsprogramms auch weiterhin neue Druckertreiber signieren, diese Treiber werden jedoch nach 2025 nicht mehr zu Windows Update hinzugefügt.

Diese Abkehr von Treibern von Drittanbietern ist eine positive Entwicklung für das Windows-Ökosystem. Anstatt sich mit aufgeblähten und oft unzuverlässigen Treibern auseinanderzusetzen, denen es an zeitnahen Updates mangelt, profitieren Benutzer von der Einfachheit und Kompatibilität des Klassentreibers. Dieser einzelne Treiber kann verschiedene Geräte mit ähnlicher Funktionalität verarbeiten und stellt so sicher, dass ältere Drucker mit neueren Softwareversionen betriebsbereit bleiben. Druckerhersteller können weiterhin spezielle Funktionen über optionale Druckunterstützungs-Apps unterstützen, die im Windows Store verfügbar sind.

Es ist erwähnenswert, dass Microsofts Ausstieg aus Treibern von Drittanbietern bestehende Branchentrends widerspiegelt. Die meisten modernen Drucker unterstützen Mopria bereits und verfügen seit Anfang der 2010er Jahre über eine integrierte Unterstützung für IPP. Apple hat ähnliche Schritte unternommen, indem es 2019 macOS-Druckertreiber von Drittanbietern zugunsten des IPP-basierten AirPrint abgeschafft hat.

Der Übergang zu Klassentreibern bietet zwar eine verbesserte Kompatibilität, beseitigt jedoch nicht alle druckerbezogenen Frustrationen. Probleme wie Phantompapierstaus, Netzwerkunterbrechungen, proprietäre Tintenanforderungen und Scannereinschränkungen werden wahrscheinlich weiterhin bestehen bleiben. Die Abkehr von Treibern von Drittanbietern ist jedoch ein Schritt in die richtige Richtung hin zu einem effizienteren und stabileren Druckerlebnis.

