Microsoft deckt rechtlichen Schadensersatz für Ansprüche wegen Urheberrechtsverletzung bei KI-generierten Inhalten ab

Microsoft hat angekündigt, dass es im Namen von Kunden, die seine Produkte für künstliche Intelligenz (KI) nutzen, die Haftung für Rechtsschäden übernehmen wird, wenn diese wegen Urheberrechtsverletzungen an den von solchen Systemen generierten Ausgaben verklagt werden. Das Unternehmen gab an, potenzielle rechtliche Risiken aus Ansprüchen Dritter abzudecken, sofern Kunden die in seinen Produkten integrierten „Leitplanken und Inhaltsfilter“ nutzen.

Mit dem zunehmenden Einsatz generativer KI-Technologie wurden Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit dieser Systeme geäußert, Inhalte ohne ordnungsgemäße Bezugnahme auf die Originalautoren zu generieren. Microsoft, das für sein Wachstum stark auf GenAI setzt und die Technologie in verschiedene Produkte wie Cloud-Dienste, Suche und Unternehmensproduktivitätssoftware integriert hat, möchte diese Bedenken ausräumen und das Vertrauen in den Einsatz von KI stärken.

Die Copilot Copyright Commitment des Unternehmens erweitert die bestehende Entschädigungsdeckung für geistiges Eigentum insbesondere auf Urheberrechtsansprüche im Zusammenhang mit der Nutzung der KI-gestützten Assistenten von Microsoft namens Copilots und Bing Chat Enterprise. Durch die Bereitstellung dieser Abdeckung möchte Microsoft die Wahrscheinlichkeit verringern, dass KI rechtsverletzende Inhalte zurückgibt, und seine Kunden vor möglichen rechtlichen Konsequenzen schützen.

Der Fokus von Microsoft auf KI-Technologie zeigt sein Engagement, die Grenzen der Innovation zu verschieben und Kunden in verschiedenen Branchen zu unterstützen. Mit dieser Zusage zur Deckung von Rechtsschäden bei Urheberrechtsverletzungsklagen möchte das Unternehmen Benutzern eine sicherere Umgebung bieten, in der sie von den Möglichkeiten der KI-Technologie profitieren können.

