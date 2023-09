Microsoft führt Copilot-Urheberrechtsverpflichtung ein, um Benutzer zu schützen

By

Microsoft hat kürzlich das Copilot Copyright Commitment angekündigt, das darauf abzielt, Copilot-Kunden vor Ansprüchen wegen Urheberrechtsverletzungen zu schützen. Im Rahmen dieser Verpflichtung übernimmt Microsoft die Rechtsverteidigung und übernimmt etwaige Schäden und Anwaltskosten, wenn ein Dritter einen gewerblichen Kunden wegen Urheberrechtsverletzung im Zusammenhang mit der Nutzung der Copilots von Microsoft oder der von ihnen generierten Ausgabe verklagt.

Die Initiative umfasst verschiedene Dienste, darunter Microsoft 365 Copilot für Word, Excel, PowerPoint, GitHub Copilot und Bing Chat Enterprise. Microsoft möchte Kunden, die Copilot-Dienste nutzen, Klarheit über die von ihnen erzeugten Ergebnisse verschaffen und ihnen versichern, dass sie sich keine Sorgen über mögliche Urheberrechtsansprüche machen müssen.

Microsoft erkennt die Bedenken hinsichtlich des Urheberrechts bei der Verwendung generativer KI-Ausgaben an. Autoren und Künstler sind natürlich besorgt darüber, wie ihre Arbeit zum Trainieren von KI-Modellen verwendet wird. Microsoft möchte diese Bedenken jedoch ausräumen, indem es die Verantwortung für alle rechtlichen Risiken übernimmt, die mit urheberrechtlichen Anfechtungen verbunden sind.

Das Engagement ist besonders bemerkenswert, da Microsoft im vergangenen Jahr selbst mit einer Urheberrechtsklage gegen Copilot konfrontiert war. In der Klage wurde behauptet, dass Microsoft, GitHub und der Partner OpenAI öffentlichen Code abgekratzt hätten, um ihr Modell für maschinelles Lernen, Codex und den Copilot-Programmierassistenten zu trainieren. Microsoft ist der Ansicht, dass in der Klage keine urheberrechtlich geschützten Werke genannt werden, die missbräuchlich verwendet wurden, und hebt das Konzept der fairen Nutzung hervor, das die unlizenzierte Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke in bestimmten Situationen erlaubt.

Microsoft betont seine Sensibilität gegenüber den Anliegen der Autoren und erkennt an, dass generative KI neue politische Fragen aufwirft. Das Unternehmen betont, dass es für Urheber von entscheidender Bedeutung sei, die Kontrolle über ihre Urheberrechtsrechte zu behalten und eine angemessene Vergütung für ihre Werke zu erhalten.

Darüber hinaus hat Microsoft Filter und andere Technologien implementiert, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Copiloten rechtsverletzende Inhalte generieren. Um Anspruch auf Schadensersatz zu haben, müssen Kunden die bereitgestellten Leitplanken und Inhaltsfilter verwenden. Darüber hinaus können Kunden keine Daten in einen Copilot-Dienst eingeben, wenn ihnen die entsprechenden Nutzungsrechte fehlen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Copilot-Urheberrechtsverpflichtung von Microsoft keinen Einfluss auf die Haltung des Unternehmens zur Geltendmachung geistiger Eigentumsrechte an den Ergebnissen seiner Copilot-Dienste hat.

