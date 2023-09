Microsoft Paint stellt ein Tool zum Entfernen des Hintergrunds für eine einfache Bildbearbeitung vor

By

Microsoft testet derzeit ein neues Tool zum Entfernen des Hintergrunds in seiner beliebten Paint-Anwendung. Diese Funktion wird für Windows Insider im Canary- und Dev-Channel mit der Version 11.2306.30.0 bereitgestellt. Mit dem Tool können Benutzer den Hintergrund eines Bildes mit nur einem Klick entfernen.

Um dieses Tool zu verwenden, können Tester einfach ein Bild in Paint öffnen und auf die Schaltfläche zum Entfernen des Hintergrunds auf der linken Seite der Symbolleiste klicken. Paint erkennt dann automatisch das Hauptmotiv des Bildes und entfernt den Hintergrund entsprechend. Benutzer haben auch die Möglichkeit, den spezifischen Teil des Hintergrunds, den sie entfernen möchten, manuell auszuwählen.

Das Hinzufügen eines Tools zum Entfernen des Hintergrunds zu Paint verbessert die Gesamtfunktionalität der Anwendung. Während Paint häufig für schnelle Bildbearbeitungen wie Zuschneiden, Größenänderung und Kommentieren verwendet wird, müssen sich Benutzer häufig auf Apps von Drittanbietern verlassen, um Hintergründe zu entfernen, was unpraktisch sein kann. Apps wie Canva erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement, um auf die Hintergrundentfernung zugreifen zu können, während Adobe Express die Erstellung eines Kontos erfordert. Durch die direkte Integration der Hintergrundentfernung in Paint möchte Microsoft den Bildbearbeitungsprozess rationalisieren.

Zusätzlich zum Tool zum Entfernen des Hintergrunds testet Microsoft Berichten zufolge einen Text-zu-Bild-Generator in Paint. Diese Funktion würde es Benutzern ermöglichen, Text einfach in Bilder umzuwandeln und so die kreativen Möglichkeiten der Anwendung weiter zu erweitern.

Mit diesen neuen Ergänzungen verbessert und innoviert Microsoft sein Softwareangebot weiter und macht Paint zu einer vielseitigeren und benutzerfreundlicheren Lösung für Bildbearbeitungsanforderungen.

