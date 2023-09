Microsoft Windows 11 öffnet trotz versprochener Änderungen immer noch Links in Microsoft Edge

By

Laut einem aktuellen Artikel öffnet Microsofts Insider-Build von Windows 11 immer noch Weblinks im Microsoft Edge-Browser, obwohl das Unternehmen zuvor angekündigt hatte, Links im Standardbrowser des Benutzers zu öffnen. Diese Änderung sollte dem europäischen Digital Services Act und dem Digital Markets Act entsprechen, die von „Gatekeepern“ wie Microsoft verlangen, Selbstbevorzugung zu vermeiden.

Entwickler Daniel Aleksandersen, der den neuen Windows 11 Insider-Build getestet hat, stellte fest, dass Edge immer noch zwangsweise geöffnet wurde und nicht der Standardbrowser, unabhängig vom Standort des Benutzers. Aleksandersen stellte außerdem fest, dass es im Windows 11 Dev Insider keine sichtbaren Änderungen beim Öffnen von Links gab.

Es wurde spekuliert, dass sich die Änderung auf den Aufruf von Anwendungen wie Outlook statt Edge oder Windows beschränken könnte. In diesen Fällen würden die Anwendungen so geändert, dass sie Links im Standardbrowser und nicht speziell in Edge öffnen. Im Code wurden jedoch keine derartigen Änderungen gefunden.

Dieses Problem ist nicht neu, da Aleksandersen zuvor ein Programm namens EdgeDeflector erstellt hat, um das URL-Schema-Verhalten von Edge in Windows 10 zu umgehen. Dieses Verhalten von Microsoft wird von einigen als eine Möglichkeit angesehen, seine eigenen Dienste gegenüber Optionen von Drittanbietern zu bevorzugen.

Es ist erwähnenswert, dass Google sein eigenes URL-Schema googlechrome: eingeführt hat, um Links in Chrome auf iOS statt in Safari zu öffnen. Microsoft implementierte später sein eigenes Schema, microsoft-edge:, um URLs von Windows-Systemkomponenten zu verarbeiten. Trotz der Versuche von Brave und Mozilla, diese Links abzufangen, hat Microsoft verhindert, dass Apps von Drittanbietern seinen Eingriff außer Kraft setzen.

Aleksandersen glaubt, dass das Verhalten von Microsoft die Präferenzen der Benutzer verletzt und schwer von böswilligem Verhalten zu unterscheiden sein kann. Er schlägt vor, dass Microsoft sein URL-Schema sparsamer für Werbeaktionen oder die Verwaltung von Microsoft-Konten hätte verwenden können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Microsoft Windows 11 Insider-Build trotz der Versprechen, den Standardbrowser des Benutzers zu respektieren, immer noch Links in Microsoft Edge öffnet. Dieses Verhalten hat Bedenken hinsichtlich der Selbstbevorzugung und der Verletzung von Benutzerpräferenzen geweckt.