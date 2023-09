MicroCloud Hologram entwickelt holographischen virtuellen digitalen Menschen mithilfe der ChatGPT-Technologie

By

MicroCloud Hologram Inc. (NASDAQ: HOLO), ein führender Anbieter der Hologram Digital Twins-Technologie, hat die Entwicklung eines holografischen virtuellen digitalen Menschen auf Basis des generativen Pre-Training-Modells ChatGPT (Generate Pre-Training) angekündigt. Dieses Modell nutzt große Mengen an Trainingsdaten, um das menschliche Sprachverhalten zu simulieren und durch Grammatik- und Semantikanalyse für Menschen verständlichen Text zu generieren. Der virtuelle digitale Mensch kann auf der Grundlage des Kontexts genaue und angemessene Antworten geben, eine Vielzahl von Emotionen und Tönen simulieren und den Benutzern ein realeres und natürlicheres Dialogerlebnis bieten.

Die Entwicklung des holografischen virtuellen digitalen Menschen umfasste den Einsatz intelligenter KI-Technologien zur Spracherkennung, Sprachsynthese und zum Verständnis natürlicher Sprache. Durch die Übernahme des generativen Vortrainingsmodells ChatGPT ist der virtuelle digitale Mensch in der Lage, menschliche Sprache und Emotionen zu verstehen und die Spracherkennung und Stimmungsanalyse durch tiefes Lernen und Training künstlicher Intelligenz kontinuierlich zu verbessern.

Der Trainingsprozess für die holografische virtuelle menschliche Sprachinteraktion ist komplex und erfordert erhebliche Rechenressourcen und Daten. Der Vorteil von ChatGPT liegt jedoch in seiner Fähigkeit, natürliche und flüssige Sprache zu generieren, komplexe Sprachstrukturen und -muster zu verstehen und menschenähnliche Gespräche und Antworten zu simulieren.

Der ChatGPT-basierte holografische virtuelle digitale Mensch von MicroCloud Hologram bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten. Es kann in verschiedenen Bereichen wie der Erstellung virtueller menschlicher Inhalte, Kundenservice, Spielen, sozialen Netzwerken, Bildung und Familienpflege eingesetzt werden.

In der Unterhaltungsindustrie können holografische virtuelle digitale Menschen eine IP-Matrix erstellen und so Kurzvideos, Spiele und die Ökologie digitaler Inhalte bereichern. Derzeit werden holografische virtuelle digitale Personen erfolgreich in der Live-Übertragungsbranche eingesetzt, wobei virtuelle Moderatoren aufgrund ihres perfekten Designs, Aussehens und ihrer Stimme immer beliebter werden. Dies trägt zur Entwicklung und Kommerzialisierung holografischer virtueller digitaler Menschen bei.

Die Entwicklung der virtuellen digitalen menschlichen Industrie umfasst verschiedene technische Bereiche, darunter KI-Technologie, Echtzeit-Rendering-Technologie, 3D-Modellierungstechnologie und Motion-Capture-Technologie. Diese Technologien ermöglichen die intelligente und szenenorientierte Entwicklung holografischer virtueller Menschen.

Im B2B-Bereich werden holografische virtuelle digitale Menschen im Kundenservice und bei der Live-Produktauslieferung eingesetzt und sorgen so für einen Online-Service rund um die Uhr. Die zukünftige Anwendung virtueller digitaler Menschen wird über die Unterhaltung hinausgehen und Marketing, Regierungsangelegenheiten, Banken, Immobilien und andere Bereiche umfassen, um Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen für Unternehmen zu ermöglichen.

MicroCloud Hologram stellt sich vor, dass holografische virtuelle digitale Menschen neue Erfahrungen für Benutzer generieren und Multiszenen-Dienste anbieten, die räumliche und zeitliche Einschränkungen überwinden.

Quelle: MicroCloud Hologram Inc. (keine URL angegeben)