Die jüngste Dead & Company Final Tour 2023 war nicht nur ein finanzieller Erfolg, sondern markiert auch den Höhepunkt eines kulturellen und soziologischen Phänomens, das vor fast sechs Jahrzehnten mit den Grateful Dead begann. Dieser Meilenstein in Americana wurde in einem Leitartikel in der New York Times gewürdigt. Während der gesamten Tour nutzte Dead & Company ein Meyer Sound-Verstärkungssystem von UltraSound mit großformatigen linearen Line-Array-Lautsprechern vom Typ Meyer Sound PANTHER.

Die Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit der PANTHER-Lautsprecher ermöglichte nahtlose Übergänge zwischen den verschiedenen Veranstaltungsorttypen auf der Tour. Das Hauptsystem für Stadionshows bestand aus vier Haupt-PANTHER-Arrays mit zusätzlichen Verzögerungstürmen für eine bessere Abdeckung in den hinteren Reihen. Mit zwei geflogenen End-Fire-Arrays und bodengestützten Subwoofern wurde eine satte Bassleistung erreicht. Das Foldback-System der Band umfasste eine Reihe von Meyer Sound-Lautsprechern, um eine hervorragende Audioqualität zu gewährleisten.

Die Audioqualität der Dead & Company-Konzerte wurde von den Fans immer wieder gelobt und viele bezeichneten den Sound als den besten, den sie je gehört haben. Dies ist ein Beweis für das Fachwissen und das Engagement der gesamten UltraSound-Crew, einschließlich Systemingenieuren, Monitoringenieuren, PA-Technikern und Verzögerungstechnikern. Die Partnerschaft zwischen UltraSound, Meyer Sound und den Grateful Dead war ausschlaggebend dafür, dem Publikum erstklassigen Sound zu bieten.

Mit Blick auf die Zukunft gibt es für Derek Featherstone, den Tourdirektor/FOH-Mixer, ein Gefühl der Vollendung, aber nicht der Endgültigkeit. Während die letzte Tour das Ende einer Ära markieren könnte, ist die Zukunft der Band und ihrer Mitglieder ungewiss. Die dauerhafte Partnerschaft zwischen Meyer Sound und den Grateful Dead sorgt jedoch dafür, dass noch mehr passieren wird, sowohl in puncto Musik als auch innovativer Soundtechnologie.

