Meta erweitert die Schlüsselwort-Suchfunktion in Threads für englische und spanische Benutzer

Meta hat die Ausweitung der Schlüsselwortsuchfunktion in Threads, seinem textbasierten sozialen Netzwerk, auf englisch- und spanischsprachige Benutzer in ausgewählten Ländern angekündigt. Dieser Schritt zielt darauf ab, das Benutzererlebnis zu verbessern und ein breiteres Publikum anzulocken.

Letzte Woche stellte Mark Zuckerberg den ersten Test der Stichwortsuche in Threads in Australien und Neuseeland vor. Das Unternehmen führt diese Funktion nun in Ländern ein, in denen häufig Englisch und Spanisch gesprochen wird, beispielsweise in Argentinien, Indien, Mexiko, Großbritannien und den USA. Benutzer können auf die Funktion sowohl auf Mobil- als auch auf Webplattformen zugreifen.

Für die Zukunft plant Meta, die Stichwortsuche auf andere Sprachen und Regionen auszuweiten und gleichzeitig das Feedback der Benutzer für kontinuierliche Verbesserungen aktiv entgegenzunehmen.

Diese Einführung der Stichwortsuche ist eine mit Spannung erwartete Entwicklung, die erhebliche Auswirkungen auf die Benutzerbasis und Akzeptanz von Threads haben könnte. Diese Funktion wird voraussichtlich besonders bei Power-Usern beliebt sein, darunter Marken, Unternehmenskonten, Werbetreibende und Journalisten, die auf effiziente Suchfunktionen für Inhalte und Engagement-Strategien angewiesen sind.

Threads gelangten als textbasierte Alternative zu Twitter in die Social-Media-Landschaft und erregten mit 100 Millionen Anmeldungen innerhalb des ersten Monats Aufmerksamkeit. Allerdings stand es vor Herausforderungen, seine Nutzerbasis zu halten. Daten des Forschungsunternehmens SimilarWeb zeigten einen Rückgang der täglichen Android-Nutzer auf etwa 10 Millionen zum 7. August, verglichen mit 49 Millionen Nutzern in der Startphase.

Eine der größten Herausforderungen für Threads besteht darin, eine eindeutige Identität zu etablieren und nicht nur als Twitter-Alternative oder Erweiterung von Instagram wahrgenommen zu werden. Anfangs strömten die Nutzer aufgrund der Integration mit Instagram auf die Plattform, da zum Erstellen eines Threads-Kontos ein Instagram-Konto erforderlich ist. Die nahtlose Navigation zwischen den beiden Plattformen hat zu seinem Wachstum beigetragen.

Während Threads sich weiterentwickelt und seine Funktionen erweitert, zielt das soziale Netzwerk darauf ab, eine einzigartige Identität in der wettbewerbsintensiven Social-Media-Landschaft zu schaffen. Die Hinzufügung der Schlüsselwort-Suchfunktion ist nur ein Schritt auf diesem weiteren Weg.

Definitionen:

– Schlüsselwort-Suchfunktion: Die Möglichkeit, innerhalb einer digitalen Plattform nach bestimmten Schlüsselwörtern oder Begriffen zu suchen.

– Power-User: Benutzer, die sich intensiv mit einer digitalen Plattform beschäftigen und spezifische Bedürfnisse oder Anforderungen haben.

– Benutzerfeedback: Meinungen und Vorschläge von Benutzern zur Verbesserung einer digitalen Plattform oder eines Produkts.

Quellen: Keine URLs angegeben.