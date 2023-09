Metas Chief Privacy Officer: Navigieren im Datenschutzparadoxon

Datenschutzbestimmungen und ein erhöhtes Bewusstsein bei Verbrauchern und Unternehmen haben eine komplexe Landschaft in der Technologiewelt geschaffen. Unternehmen wie Meta erkennen die Bedeutung des Datenschutzes und entwickeln ihren Ansatz zum Datenschutz und zur Datennutzung weiter. Während Meta sich um eine durchdachte Entwicklung bemüht, spielt Michel Protti, Chief Privacy Officer für Produkte bei Meta, eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung des Datenschutzdatenflusses bei allen Entwicklungen des Unternehmens.

Protti und sein Team bewerten den Datenschutzdatenfluss in Hardware, Apps und Tools, um Datenschutzrichtlinien zu erstellen, Datenschutzüberprüfungen durchzuführen und alle auftretenden Probleme anzugehen. Ihr Ziel ist nicht nur die Einhaltung von Vorschriften, sondern auch die Priorisierung der Privatsphäre der Benutzer. Während sich ein anderes Team auf politische Fragen und Strategien konzentriert, sind Protti und sein Team die operative Bodentruppe und stimmen die Produkte und Dienstleistungen von Meta auf ihre Mission und Datenschutzziele ab.

Protti bringt einen großen Erfahrungsschatz in seine Rolle bei Meta ein. Zuvor leitete er das Produktmarketing für die Partnerschaften und Produktgruppen von Meta, darunter Medien-, Spiele-, Arbeitsplatz- und Konnektivitätsteams. Er hatte außerdem Führungspositionen bei Guggenheim Digital Media und Yahoo inne, wo er als Country Manager von Yahoo Canada und Stabschef des CEO fungierte. Prottis Karriere begann bei McKinsey & Company in der Technologie-, Medien- und Telekommunikationspraxis.

Für diejenigen, die mehr über die Datenschutzbemühungen von Meta erfahren möchten, wird Protti an TechCrunch Disrupt 2023 in San Francisco teilnehmen und an einem Kamingespräch mit dem Titel „Navigating the Privacy Paradox with Metas Chief Privacy Officer“ teilnehmen. Diese Sitzung verspricht wertvolle Einblicke in die Art und Weise, wie Meta die Komplexität des Datenschutzes in der modernen Technologielandschaft bewältigt.

TechCrunch Disrupt 2023 findet vom 19. bis 21. September statt und Interessierte können ab sofort Tickets erwerben. Unternehmen, die daran interessiert sind, die Veranstaltung zu sponsern oder auszustellen, können sich an das Sponsoring-Verkaufsteam von TechCrunch wenden.

