Meta Quest v57 Update bringt Avatar-Anpassung und mehr

Meta hat kürzlich das Meta Quest v57-Update für seine Quest Virtual-Reality-Headsets veröffentlicht, das eine Reihe spannender Funktionen und Verbesserungen einführt. Eines der bedeutendsten Upgrades in diesem Update ist der verbesserte Avatar-Ersteller, der Benutzern bessere Anpassungsoptionen zur Feinabstimmung ihres virtuellen Erscheinungsbilds bietet.

Mit dem v57-Update haben Benutzer nun die Möglichkeit, ihre Avatare auf bisher nicht verfügbare Weise anzupassen. Sie können ihrem Haar Glanzlichter hinzufügen, mit einem Schieberegler bestimmte Grundhaarfarben auswählen und sogar die Farbe ihrer Augenbrauen auswählen. Diese Verbesserungen wurden von den Benutzern stark gewünscht, und Meta hat ihre Anforderungen nun erfüllt.

In ihrem Blogbeitrag, in dem sie die neuen Anpassungsfunktionen ankündigt, erklärte Meta: „Mit v57 führen wir ein neues Update für unsere Avatare ein, um diese Details und mehr zum Leben zu erwecken. Jetzt können Sie Dinge wie Ihre Haar- und Augenbrauenfarbe verfeinern, Ihren Hautton genauer anpassen, Make-up und Gesichtsbemalung hinzufügen und Ihre VR-Persönlichkeit ansonsten besser so gestalten, dass sie Ihre Sicht auf sich selbst im wirklichen Leben widerspiegelt.“

Während die Avatar-Anpassungsfunktion das Haupthighlight des Updates ist, gibt es auch andere aufregende Ergänzungen, auf die man sich freuen kann. Eine dieser Funktionen ist der Horizon Feed, der als Drehscheibe für die Suche nach Inhalten dient, die für die Interessen und Leidenschaften der Benutzer relevant sind. Benutzer können über diesen Feed neue Spiele, Apps und Reels zum Erkunden entdecken und die Registerkarte „Erkunden“ im Spiel ersetzen.

Darüber hinaus bietet das Update die Möglichkeit, das Senden von Bildnachrichten rückgängig zu machen, sodass Benutzer versehentlich oder an die falsche Person gesendete Nachrichten zurückziehen können. Diese Funktion wird derzeit für Benutzer in verschiedenen Ländern eingeführt, darunter Australien, Kanada, Island, Neuseeland, Südkorea, der Schweiz, Taiwan und den USA.

Darüber hinaus ermöglicht das v57-Update die Freiformbewegung in Horizon Home. Bisher waren Benutzer für die Bewegung in Horizon Home auf vordefinierte Hotspots beschränkt. Jetzt können Benutzer ihre häusliche Umgebung frei erkunden, obwohl einige Einschränkungen gelten. Benutzer können sich beispielsweise nicht durch Wände, Möbel oder virtuelle Objekte wie den Avatar-Spiegel teleportieren und müssen einen Sicherheitsabstand zu anderen Avataren einhalten.

Diese Funktionen werden schrittweise für Benutzer bereitgestellt und werden voraussichtlich in den kommenden Tagen alle Benutzer erreichen. Das Meta Quest v57-Update verbessert das gesamte VR-Erlebnis erheblich, bietet Benutzern mehr Kontrolle über ihre Avatare und führt aufregende neue Funktionen für die Inhaltserkennung und Kommunikation ein.

