Meta führt mit dem v57-Update neue Funktionen und Verbesserungen für Quest-Headsets ein

Meta hat sein neuestes Software-Update, v57, für die Meta Quest Virtual-Reality-Headsets vorgestellt. Das Update bringt eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen mit sich, die darauf abzielen, das Benutzererlebnis zu verbessern. Zu den bemerkenswerten Ergänzungen gehören erweiterte Avatar-Anpassungsoptionen, die Möglichkeit, Nachrichten abzubrechen, Gruppenlinks, freie Fortbewegung in Horizon Home und ein umbenannter Explore-Feed.

Eines der wichtigsten Updates sind die erweiterten Avatar-Anpassungsoptionen. Benutzer haben jetzt Zugriff auf Farbregler, mit denen sie ihren Hautton, ihre Haarfarbe und ihre Augenbrauenfarbe präziser anpassen können. Dies ermöglicht es Benutzern, Avatare zu erstellen, die ihrem realen Aussehen sehr ähnlich sind. Zur weiteren Individualisierung hat Meta außerdem neue Make-up- und Gesichtsbemalungsoptionen eingeführt.

Zusätzlich zur Avatar-Anpassung führt das v57-Update die Möglichkeit ein, Bildnachrichten in VR und der mobilen Meta Quest-App abzubrechen. Benutzer können jetzt mit der Maus über eine Nachricht fahren und „Nachricht senden“ auswählen, um sie zu entfernen. Sowohl der Absender als auch der Empfänger erhalten eine Benachrichtigung, dass die Nachricht nicht gesendet wurde. Diese Funktion ist derzeit in ausgewählten Ländern verfügbar.

Meta hat es Benutzern auch einfacher gemacht, mit Freunden in Kontakt zu treten und sie zum Beitritt zu Gruppen einzuladen. Gruppenlinks können jetzt innerhalb der VR oder über Messaging-Plattformen wie Instagram oder Facebook generiert und geteilt werden. Benutzer können Gruppen auch über die Registerkarte „Personen“ zu Apps einladen, wobei die Einladung im Gruppenchat angezeigt wird, um den Zugriff zu erleichtern. Die Kontaktliste wird nun automatisch geöffnet, wenn das Headset eingeschaltet wird.

Zu den weiteren Updates gehört die Freiformbewegung in Horizon Home, die es Benutzern ermöglicht, sich frei zu teleportieren und ihre virtuellen Heimumgebungen zu erkunden. Der Explore-Feed wurde in Horizon Feed umbenannt, um ihn an das Horizon Worlds-Branding anzupassen. Meta hat außerdem Verbesserungen bei der Videoaufzeichnung und beim Multitasking vorgenommen und in einigen Apps mit Mixed-Reality-Erlebnissen eine Grenzwarnung deaktiviert.

Das v57-Update wird derzeit für Meta Quest Pro- und Meta Quest 2-Headsets bereitgestellt. Weitere Funktionen werden voraussichtlich später in diesem Monat auf der Connect-Veranstaltung von Meta vorgestellt.

Quellen:

– Versionshinweise zu Meta Quest v57